「粉紅風暴」發猛！藻礁公投將破28萬連署　工作小組拼快閃擺攤

▲公投小組表示，目前固定連署點逼近500個。（圖／珍愛藻礁公投工作小組提供，下同）



記者許展溢／台北報導

藻礁公投議題連日不停發酵，引起各界關注討論，珍愛藻礁公投工作小組今（28日）指出，已經將公投連署衝到史上最高點，離28萬9667的門檻的目標愈來愈近，但安全票數是35萬票，這兩天連假將繼續衝刺。

公投工作小組昨晚9點多公布最新數字近24萬份連署，公投小組表示，目前固定連署點逼近500個，這些據點包括商家或店面，只要是營業時間民眾都可以前往連署，另外還加上「每日快閃」，是志工自發性行動，是他們揪三五好友在各地機動擺攤，雖228連假不少人出遊，但志工們則是馬不停蹄在各街頭推連署。

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▲▼公投工作小組昨晚9點多公布最新數字近24萬份連署。



公投小組說明，為預留時間作業，第一階段作業原本訂在2月28日，但因應拉長的戰線，希望大眾能在3月10日之前趕快寄出連署書，造冊結束後就會集結在3月16日送交中選會。

另外，這次不少大學生站出來力挺，更串連30所學校發起「粉紅風暴」活動募集連署，校園粉紅風暴總召集人、東海大學景觀系謝瑞恩說明，這場運動定義為粉紅風暴，是桃園中壢區的門牌是粉色的，是藻礁公投的收件地方，現在這個時節是粉紅櫻花開的季節，也是藻礁連署的季節，在桃園大潭有住著粉紅色的台灣白海豚，及這是大家所守護桃園藻礁最漂亮的顏色。

謝瑞恩認為，藻礁議題已經這麼久，但卻這麼少人知道中間一定是出了什麼問題，尤其藻礁已經毀了四分之三，相關法規不是遲遲通過不了，就是形同虛設，所有人都應該不分你我的站出來關心，而不是被外界輿論和政黨煽動的口號而不願意去理解，連署在此時更應該通過，這樣才能在接下來幾個月時間去檢視，到底誰說的是真？是假？