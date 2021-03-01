對岸禁鳳梨是警訊...若斷對台經貿　他坦言「台灣會垮！」

▲總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

文／中評社

大陸從3月1日禁止台灣鳳梨輸入，儘管蔡政府表態力挺農民，呼籲全民吃鳳梨，甚至強調早就「超前部署」，從去年開始有台南鳳梨賣到日本。對此，前經濟部長尹啟銘十分憂心，未來兩岸失衡經貿情勢。他接受港媒訪問時表示，去年台灣出口到大陸佔總出口的43.9%，是歷年比重最高的，台灣對大陸的依賴卻愈來愈重，如果大陸要斷絕兩岸經貿，台灣肯定垮。

大陸因台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將從3月1日起暫停輸入。前經濟部長尹啟銘向中評社指出，去年台灣出口到大陸佔總出口的43.9%，是歷年比重最高的，去年對大陸順差為866.7億美元，如果今天大陸跟台灣斷絕貿易關係，台灣不就垮了？蔡政府說大陸靠台灣，鬼扯蛋！

尹啟銘向中評社表示，台灣出口到大陸地區（含港澳）佔總出口的比例逐年在增加，馬英九執政8年，台灣出口到大陸（含港澳）佔總出口為39.0%至40.1%之間，而蔡英文執政5年多，出口到大陸佔總出口在40.1%以上，去年還因為疫情的緣故上升到43.9%，這是有始以來比重最高的，所以台灣的經濟就是靠大陸。

他指出，台灣2020貿易總順差為587.9億美元，對大陸（含港澳）的順差是866.7億美元，這擺明是台灣的貿易赤字是靠對大陸的順差所抵銷掉的。

▲前經濟部長尹啟銘。（圖／記者魏有德攝）

尹啟銘指出，蔡政府片面對大陸愈苛刻、愈惡劣，但台灣對大陸的依賴卻愈來愈重，蔡政府不是不要命嗎？大陸在一月底禁止台灣生產，或是轉運的肉類產品輸入，業者就受不了，這還只是豬肉加工製品而已，豬肉加工製品佔台灣的出口只是小芝麻一樣，農民就抱怨了，現在大陸再禁止台灣其他的貨物、農產品，要怎麼辦？

尹啟銘說，台灣的經濟不是靠大陸是靠誰？蔡政府有什麼好得意的？都不知道感恩，還說大陸靠台灣，鬼扯蛋，大陸哪裡靠台灣？如果今天大陸跟台灣斷絕貿易關係，台灣不就垮了？