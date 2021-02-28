周錫瑋批民進黨炒作二二八：讓台灣人忘記疫苗何時會來

▲周錫瑋。（資料照／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

適逢二二八事件74周年，前台北縣長周錫瑋28日在臉書表達向受難者致哀，對家屬獻上最真誠的問候，同時，他也批評，「今天二二八，民進黨可以再炒作一天，讓台灣人忘記疫苗到底什麼時候會來」。

周錫瑋表示，二二八事件發生於1947年，至今74年，前總統馬英九說為二二八事件盡心盡力30年，至今每次發言都受到扭曲汙衊，若國民黨立委蔣萬安明年要選台北市長，相信受到二二八的挑戰會更大，二二八事件過去74年了，國民黨後人沒為祖輩道歉？國民黨後人沒悼念？沒修補族群關係？

周錫瑋列出國民黨歷年來為二二八做的事情，包括：1989年嘉義市228紀念碑落成，1990年立法院首次為二二八受害者起立哀悼1分鐘，1991年成立二二八受者家屬關懷協會，1995年立法院通過《二二八事件處理及補償條例》，決議將2月28日訂定為和平紀念日，1995年行政院督建、台北新公園二二八和平紀念碑完工，1995年行政院成立「財團法人228事件紀念基金會」，1996年立法院修訂《二二八事件處理及補償條例》第四條將2月28日從紀念日改為國定假日，1996年 台北新公園改名為「二二八和平紀念公園」。

▲馬英九今天出席二二八事件74周年紀念會。（圖／記者李毓康攝）



周錫瑋提到，1995年 國民黨員、時任總統李登輝為228暴行道歉之後，歷任國民黨主席從馬英九、吳伯雄、朱立倫、吳敦義、洪秀柱以及江啟臣，國民黨從政的各地縣市長，每年二二八都曾經致歉、悼念，可是不聽的，還是不聽。

周錫瑋指出，台灣400年是一部移民史，荷蘭人、鄭成功、日本人、國民政府，每個政權交替，都有人被害，活著的人應該哀悼受害者，活著的人應該記取歷史教訓，活著的人應努力讓台灣的明天更好，政權、立法權都在民進黨手裡，要拆除中正紀念堂、要拆蔣公銅像，民進黨都可以放心大膽地做，對民進黨來說，二二八是寶貴的政治遺產和選舉的重要武器，因此，二二八年年可以用來羞辱、凌遲國民黨。

周錫瑋還說，不管現在這些國民黨人跟74年前的228有沒有關係，今天二二八，民進黨可以再炒作一天，讓台灣人忘記疫苗到底什麼時候會來。