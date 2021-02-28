　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周錫瑋批民進黨炒作二二八：讓台灣人忘記疫苗何時會來

▲▼2020國民黨開票之夜,周錫瑋黨外致詞。（圖／記者周宸亘攝）

▲周錫瑋。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

適逢二二八事件74周年，前台北縣長周錫瑋28日在臉書表達向受難者致哀，對家屬獻上最真誠的問候，同時，他也批評，「今天二二八，民進黨可以再炒作一天，讓台灣人忘記疫苗到底什麼時候會來」。

周錫瑋表示，二二八事件發生於1947年，至今74年，前總統馬英九說為二二八事件盡心盡力30年，至今每次發言都受到扭曲汙衊，若國民黨立委蔣萬安明年要選台北市長，相信受到二二八的挑戰會更大，二二八事件過去74年了，國民黨後人沒為祖輩道歉？國民黨後人沒悼念？沒修補族群關係？

周錫瑋列出國民黨歷年來為二二八做的事情，包括：1989年嘉義市228紀念碑落成，1990年立法院首次為二二八受害者起立哀悼1分鐘，1991年成立二二八受者家屬關懷協會，1995年立法院通過《二二八事件處理及補償條例》，決議將2月28日訂定為和平紀念日，1995年行政院督建、台北新公園二二八和平紀念碑完工，1995年行政院成立「財團法人228事件紀念基金會」，1996年立法院修訂《二二八事件處理及補償條例》第四條將2月28日從紀念日改為國定假日，1996年 台北新公園改名為「二二八和平紀念公園」。

▲▼二二八事件74周年紀念會,228事件,馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九今天出席二二八事件74周年紀念會。（圖／記者李毓康攝）

周錫瑋提到，1995年 國民黨員、時任總統李登輝為228暴行道歉之後，歷任國民黨主席從馬英九、吳伯雄、朱立倫、吳敦義、洪秀柱以及江啟臣，國民黨從政的各地縣市長，每年二二八都曾經致歉、悼念，可是不聽的，還是不聽。

周錫瑋指出，台灣400年是一部移民史，荷蘭人、鄭成功、日本人、國民政府，每個政權交替，都有人被害，活著的人應該哀悼受害者，活著的人應該記取歷史教訓，活著的人應努力讓台灣的明天更好，政權、立法權都在民進黨手裡，要拆除中正紀念堂、要拆蔣公銅像，民進黨都可以放心大膽地做，對民進黨來說，二二八是寶貴的政治遺產和選舉的重要武器，因此，二二八年年可以用來羞辱、凌遲國民黨。

周錫瑋還說，不管現在這些國民黨人跟74年前的228有沒有關係，今天二二八，民進黨可以再炒作一天，讓台灣人忘記疫苗到底什麼時候會來。

ET快訊
台北動物園塞爆！吃麥當勞排1小時　人滿到看不見路畫面曝光
女兒被霸凌「班導要同學把她東西丟掉」　陸元琪：我們做錯什麼
趙小僑今天做引產手術！「正式和寶寶說再見」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲首次定調228「國家機器大規模迫害」　誤寫歷史「不要計較」

休4天！共機趁「鳳梨之亂」再擾台　4架美軍機同時飛南海

大陸祭鳳梨禁令...馬英九籲兩岸放下成見　「有誠意應很快能解決」

鳳梨被禁！藍委檢討台灣農民　王定宇：簡直替中共恐嚇台灣人

「中國有權不買鳳梨」　李德維嗆挺綠農民：投票時該思考的風險

周錫瑋批民進黨炒作二二八：讓台灣人忘記疫苗何時會來

國民黨排審返還二二八財產　林為洲：他們不做我們來做

蔡英文出席228紀念儀式：誠實面對歷史　民主自由不能被交易

陳佩琪談鳳梨大戰：意識形態治國　「好到選票苦了農民」

胡錫進：停止進口鳳梨微不足道　真想搞台灣經濟「辦法可多了」

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

柯文哲首次定調228「國家機器大規模迫害」　誤寫歷史「不要計較」

休4天！共機趁「鳳梨之亂」再擾台　4架美軍機同時飛南海

大陸祭鳳梨禁令...馬英九籲兩岸放下成見　「有誠意應很快能解決」

鳳梨被禁！藍委檢討台灣農民　王定宇：簡直替中共恐嚇台灣人

「中國有權不買鳳梨」　李德維嗆挺綠農民：投票時該思考的風險

周錫瑋批民進黨炒作二二八：讓台灣人忘記疫苗何時會來

國民黨排審返還二二八財產　林為洲：他們不做我們來做

蔡英文出席228紀念儀式：誠實面對歷史　民主自由不能被交易

陳佩琪談鳳梨大戰：意識形態治國　「好到選票苦了農民」

胡錫進：停止進口鳳梨微不足道　真想搞台灣經濟「辦法可多了」

波克夏去年淨利衰退48%　儲備現金創歷史新高！

瞿友寧當二廚殺鳳梨！　聯手陳鴻熱鍋炒米粉哀喊「比拍片還難」

貨車跨雙黃線逆向　騎士捍衛路權不閃驚險擦撞！網勸：生命很重要

柯文哲首次定調228「國家機器大規模迫害」　誤寫歷史「不要計較」

毛毛周記／散步聽狗群狂吠！　「粉紅幼獸」縮木頭堆哭獲救後萌炸

劉承彥新高26分領軍退輔大　義守「驚奇」複賽3連勝

用「飛機鈦合金」打造引擎連桿的重機！HONDA VFR750R橫掃耐久賽

高雄退休校長爬「美濃月光山」喪命　家人慟：曾提過心臟不適

知名足球國手「逼學弟吞吐」！過20年難忘形狀...他開記者會怒駁

吃美食偽出國！香烤豬五花滋滋作響　8家道地韓式烤肉與炸雞餐廳

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

政治熱門新聞

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

陸封殺台灣鳳梨　他曝「民進黨不敢說出口的三個事實」

出發！柯文哲騎腳踏車挑戰「一日北高」

放閃挺鳳梨！賴品妤同框曾玟學吃「夏威夷披薩

蔡詩萍反嗆總統府：你對中國好幾年沒善意了

陸禁台鳳梨　胡錫進：真想搞台灣辦法可多了

凌晨開始！柯文哲一日北高流程曝光

馬英九喊話「兩岸應立刻放下政治成見」

陳佩琪談鳳梨大戰：苦了農民

蘇貞昌：把雞蛋放同一籃子有危險　別只依賴大陸

朱立倫轟蔡政府「欠果農道歉」：花大錢搞新南向對中國更依賴

二二八事件「勇於面對過去錯誤」　民進黨：民主才會更穩固

江啟臣：轉型正義不應是對一群人的標籤清剿

蔡英文宣布5年投資110億　亞灣5GAIoT創新園區啟動

更多熱門

相關新聞

武漢製「新冠滅活疫苗」今上市

武漢製「新冠滅活疫苗」今上市

繼去年大陸國藥集團中國生物北京生物製品研究所新冠滅活疫苗獲批附條件上市後。大陸國家藥品監督管理局今（28日）又批准武漢生物製品研究所新冠滅活疫苗附條件上市，這也是中國生物第二個獲批附條件上市的新冠疫苗。

20多歲男波蘭返台　檢疫期滿「自費採檢」確診

20多歲男波蘭返台　檢疫期滿「自費採檢」確診

國民黨排審返還二二八財產　林為洲：他們不做我們來做

國民黨排審返還二二八財產　林為洲：他們不做我們來做

明起居隔1人1戶、開放轉機　莊人祥說明

明起居隔1人1戶、開放轉機　莊人祥說明

盧秀燕出席二二八和平紀念追思

盧秀燕出席二二八和平紀念追思

關鍵字：

周錫瑋民進黨二二八疫苗

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

更多

最夯影音

更多
吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面