包區露營遭「賞櫻遊客擅闖」！就地野餐亂丟垃圾　氣炸：沒人管

▲遊客闖入營區拍照 。（圖／翻攝自Facebook／露營公社）

記者施怡妏／綜合報導

有網友到台中知名櫻花區賞櫻露營，沒想到都已經包區了，卻還是有大量的賞櫻遊客闖入拍照，營區的廁所也堆滿衛生紙，甚至還有遊客說怎麼拍都拍到帳篷，向工作人員反應，對方卻表示「沒辦法管」，種種誇張行徑讓她超級怒，不少民眾也對此露營區非常不滿，「人稱的天堂，其實只是網路上的虛名」。

網友在臉書「露營公社」發文，到台中知名的櫻花露營區露營，卻遭到大批遊客闖入拍照，露營區的廁所也被遊客弄得很髒，「衛生紙桶滿出來也不清，衛生紙沒了也不補」，明明都已經包區，遊客卻就地野餐，「我們是包區不是散露，這種管理方式比800元營位還爛，這種品質還收1200元」。

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▲▼已經包區的露營區卻開放給遊客進入。（圖／翻攝自Facebook／露營公社）

另外一名到此地露營的網友也表示，已經包區的露營地，卻被工作人員告知，要讓出一區給另外兩群遊客搭帳，反應過後工作人員卻回應「那一區已經訂給別人了，你們就不能讓個位置嗎？」讓他超級傻眼，「我們包區還要讓位置給別人搭？」

還有一名網友表示，業者為求賺錢不擇手段，把遊客收進來，車都直接停進露營，還大剌剌把路擋住，「早些時間入園的遊客跟露營區要出去的人，全部關在裡面將近一個小時」，此外，還引導駕駛走上泥土路，造成一堆轎車前保桿，底盤多處擦傷，很多車主看到後都卻步，工作人員竟反嗆，「才賺你們多少錢，這種狀況就說不要走，頂多壞掉擦傷我來賠」。

一連三名網友發文抱怨，許多網友看到後紛紛表示，「營區開放遊客鬼才去」、「這營區已筆記，千萬不會去，根本地雷」、「本來明天要出發，已馬上取消」、「感覺根本是在公園露營啊」、「估狗評論很多，人家專門是在做遊客的，怎麼可能會有閒暇照顧附屬的露客」、「免費我也不會去」、「這個營區從前幾年就都這樣，一直都沒改善」。