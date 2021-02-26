趙天麟建議提高豬價合理區間　陳吉仲允諾調整：完全同意

▲民進黨立委趙天麟。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院日前核定養豬產業百億基金，農委會也已規劃8大產業輔導策略，將在4年內輔導國內養豬產業全面轉型升級。為了保障豬農收益，民進黨立委趙天麟26日建議，豬肉拍賣價格合理區間應提高至70-80元/公斤，並當場獲得農委會主委陳吉仲同意調整。

行政院長蘇貞昌26日率領相關部會首長，赴立法院就「COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備」、「百億養豬產業基金」等相關事項進行專案報告，趙天麟以「台灣何時可以取得疫苗」、「施打疫苗後不良反應」等問題，向衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等人提出質詢。

▲農委會主委陳吉仲（左）、行政院長蘇貞昌（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



有關國外疫苗進展，陳時中答詢時表示，COVAX於已於2月底已經通知我國將會分配疫苗，預估台灣第一季將會獲得20萬劑AZ疫苗。此外，由於文獻與科學數據不足，加上民眾沒有信心，目前不會考慮中國疫苗。

在國內疫苗進展，陳時中則說，目前預估高端疫苗如果一切順利，將於6月底提出二期實驗報告，查廠與確效也會同步進行，7月就可能開始施打國產疫苗。

趙天麟說，雖然疫苗施打的反應屬免疫系統作用正常現象，政府也有蒐集與相關補償措施，為使醫護及民眾安心，他建議指揮官陳時中帶頭施打，考量到政務官對控制疫情的社會責任，陳時中也表示會認真思考此事。

有關旅遊泡泡可能開放，陳時中說明，由於我國與帛琉疫情穩定，雙方意願也都很高，可能與帛琉先實行小規模綠色通道。

此外，針對百億養豬產業基金規劃，為使政府全面照顧養豬產業，趙天麟則爭取，拍賣價格合理區間應提高至70-80元/公斤，並當場獲得陳吉仲同意調整。

趙天麟也說，高雄1000頭以下中小養豬場佔75.72%，提醒陳吉仲轉型補助不能偏重大型養豬場，陳吉仲則宣示，補助分配會優先照顧中小規模養豬場。

其他人也看了這些...

►台鳳梨遭暫停進口 蘇貞昌：中國這樣實在很無理

►台灣鳳梨突遭封殺 總統府：中國非善意行為

►蘇貞昌定調「檢疫」層次 防堵台灣鳳梨禁令升溫成政治問題

更多熱門新聞...

►其他水果恐遭陸擋？ 陳吉仲：不會！是對岸沒搞清楚國際規範

►中國暫禁台鳳梨輸入 王定宇批：政治凌駕國際規則「可訴諸WTO」

►「鳳梨收成期」大陸忽然下進口禁令！農委會祭10億搶救產地價

►振興一下我們的美麗