愛妻遭「飛天巨輪」砸中喪命！國道離奇車禍　夫預計下午招魂

▲國道一號發生離奇車禍，飛天巨輪砸中自小客車導致女乘客當場喪命。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國道1號228連假首日發生離奇死亡車禍，高雄一名郭姓男子27日載著妻子和兩個女兒，從鼓山出發準備到台東旅遊，行經到364.4公里高雄段時，遭到對向拖車上脫落的巨大輪胎砸中，造成坐在副駕駛座的女乘客當場沒了呼吸心跳，郭姓駕駛與女兒親眼目睹一切，哀痛不已，經了解，家屬最快今天下午到事故現場招魂。

警方指出，郭男27日上午開車載妻子及2個女兒要前往台東進行2天1夜的旅行，從鼓山區的家中出發後，上了國10接國1南下車道，沒想到上午8點40分左右行駛到國道1號南下364.4公里處時，意外遭到天外飛來的上百公斤巨輪砸中，且巨輪直接砸在休旅車的右前方，也就是副駕駛座的位置，導致坐在車上當時正在睡覺的郭男妻子當場喪命，不僅如此，當時坐在母親後方座位的郭男大女兒也受到波及，經送醫檢傷後，發現她頭骨骨折、臉部有多處撕裂傷。

而造成這起事故的聯結車黃姓司機向警方表示，事發當下，他根本沒察覺有輪胎從板車上脫落，所以往前繼續開了約6公里，才被其他駕駛按喇吧示意停車，加上板車是他跟別人借的，因此詳細的保養狀況他並不清楚；當聯結車駕駛把車子停下時，發現右後第一軸的內、外兩顆輪胎都已經脫落，一個掉落在同向的北上車道，另一顆輪胎則彈跳到南下車道意外砸中自小客車及另一輛貨車。

▲國道一號發生離奇車禍，飛天巨輪砸中自小客車導致女乘客當場喪命。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，肇事的聯結車當時車上載滿豆子要到梓官，事故發生後，經過地磅站測重測得38噸多，明顯超過車子本身的35噸限重，對此黃姓司機已先被開罰1萬4千元，經訊問後，警方將他視為嫌疑人，依過失致死罪移送，經檢察官開臨時偵查庭後，諭知10萬元交保。

目前詳細的招魂引魂時間未定，還得等下午2點死者家屬在市立殯儀館集合後，與葬儀社人員討論才會進行，對此，國道五隊表示：「家屬是否招魂事屬家屬決定且涉家屬隱私，非本大隊權宜。」但如果家屬要回事故現場招魂，國道警方會依循往例請巡邏車戒護人員安全。

▲拖板車上的巨輪脫落，砸中自小客車導致女乘客當場喪命。（圖／記者黃子倩翻攝）

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