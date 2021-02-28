　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛妻遭「飛天巨輪」砸中喪命！國道離奇車禍　夫預計下午招魂

▲▼ 天外飛來160公斤巨輪砸中自小客車，造成女子當場死亡 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲國道一號發生離奇車禍，飛天巨輪砸中自小客車導致女乘客當場喪命。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國道1號228連假首日發生離奇死亡車禍，高雄一名郭姓男子27日載著妻子和兩個女兒，從鼓山出發準備到台東旅遊，行經到364.4公里高雄段時，遭到對向拖車上脫落的巨大輪胎砸中，造成坐在副駕駛座的女乘客當場沒了呼吸心跳，郭姓駕駛與女兒親眼目睹一切，哀痛不已，經了解，家屬最快今天下午到事故現場招魂。

警方指出，郭男27日上午開車載妻子及2個女兒要前往台東進行2天1夜的旅行，從鼓山區的家中出發後，上了國10接國1南下車道，沒想到上午8點40分左右行駛到國道1號南下364.4公里處時，意外遭到天外飛來的上百公斤巨輪砸中，且巨輪直接砸在休旅車的右前方，也就是副駕駛座的位置，導致坐在車上當時正在睡覺的郭男妻子當場喪命，不僅如此，當時坐在母親後方座位的郭男大女兒也受到波及，經送醫檢傷後，發現她頭骨骨折、臉部有多處撕裂傷。

而造成這起事故的聯結車黃姓司機向警方表示，事發當下，他根本沒察覺有輪胎從板車上脫落，所以往前繼續開了約6公里，才被其他駕駛按喇吧示意停車，加上板車是他跟別人借的，因此詳細的保養狀況他並不清楚；當聯結車駕駛把車子停下時，發現右後第一軸的內、外兩顆輪胎都已經脫落，一個掉落在同向的北上車道，另一顆輪胎則彈跳到南下車道意外砸中自小客車及另一輛貨車。

▲▼ 巨輪砸中車子造成女子當場死亡 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲國道一號發生離奇車禍，飛天巨輪砸中自小客車導致女乘客當場喪命。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，肇事的聯結車當時車上載滿豆子要到梓官，事故發生後，經過地磅站測重測得38噸多，明顯超過車子本身的35噸限重，對此黃姓司機已先被開罰1萬4千元，經訊問後，警方將他視為嫌疑人，依過失致死罪移送，經檢察官開臨時偵查庭後，諭知10萬元交保。

目前詳細的招魂引魂時間未定，還得等下午2點死者家屬在市立殯儀館集合後，與葬儀社人員討論才會進行，對此，國道五隊表示：「家屬是否招魂事屬家屬決定且涉家屬隱私，非本大隊權宜。」但如果家屬要回事故現場招魂，國道警方會依循往例請巡邏車戒護人員安全。

▲▼國道一號輪胎砸車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲拖板車上的巨輪脫落，砸中自小客車導致女乘客當場喪命。（圖／記者黃子倩翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
她當「台積電助工」20年買2房、開BMW　親戚：年薪至少20
下體狂冒「皰疹」！竹科男疑被前女友傳染　PO文爆料下場慘
吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知暖舉痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

下體狂冒「皰疹」！竹科男疑被前女友傳染　崩潰PO文爆料下場慘了

愛妻遭「飛天巨輪」砸中喪命！國道離奇車禍　夫預計下午招魂

看同事不爽...19歲妹曬照「分享這個破麻」狂譏：當妳男友真可憐

清晨闖軌道遭撞死！影響台鐵7列次　民眾驚曝：他每天都會去運動

網友推他「樓鳳王」！新北警寫賣淫論文爆紅　旁人看他像色情狂

逾700名不超速「乖寶寶騎士」228齊上北宜　抗議濫設區間測速

新北八里焚化廠火警！垃圾山丘燃燒「濃煙狂竄」　消防急灌救

內車道岔出「血滴子」！頻出狀況原因曝光　國道警親授自救密訣

快訊／行人闖軌道！　遭台鐵區間車撞死

超狂小三想轉正　傳露腿鹹濕照激正宮！上門大鬧逼離婚

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

下體狂冒「皰疹」！竹科男疑被前女友傳染　崩潰PO文爆料下場慘了

愛妻遭「飛天巨輪」砸中喪命！國道離奇車禍　夫預計下午招魂

看同事不爽...19歲妹曬照「分享這個破麻」狂譏：當妳男友真可憐

清晨闖軌道遭撞死！影響台鐵7列次　民眾驚曝：他每天都會去運動

網友推他「樓鳳王」！新北警寫賣淫論文爆紅　旁人看他像色情狂

逾700名不超速「乖寶寶騎士」228齊上北宜　抗議濫設區間測速

新北八里焚化廠火警！垃圾山丘燃燒「濃煙狂竄」　消防急灌救

內車道岔出「血滴子」！頻出狀況原因曝光　國道警親授自救密訣

快訊／行人闖軌道！　遭台鐵區間車撞死

超狂小三想轉正　傳露腿鹹濕照激正宮！上門大鬧逼離婚

輪椅有氧拳擊體驗營反應熱烈　請到前亞運國手當教練

南非幣、澳幣夯！成境外股票基金加碼熱門幣別

以畫癒傷、以畫定心　「佛系插畫家」的天人合一美學觀

潤娥撞衫「全球最美」林珍娜！超狂9頭身比例甩差距　網：太精彩

樓下火災「要跑還是關門？」　小隊員曝解答…喊5次這迷思最致命

遭嗆「新冠病毒」！林書豪不點名誰說的　G聯盟已展開調查

超夢幻生日趴！她「豪砸90萬」讓6歲女兒當公主　老公嘆：要破產了

達叔臨終最後一幕　田啟文：聽見親友呼喚用力睜眼

芒果、蓮霧等水果也可能被弄掉　學者批大陸像流氓霸凌台灣

驗證了平行時空？2張駕照「100%相同」零破綻…掀網熱議：這很嚴重

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

社會熱門新聞

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

三重老牌健美先生騎車買水果斷魂

封街競速5秒片瘋傳…「油門一拜」馬上落漆

鐵路殺警案一審鑑定醫師：不會再接鑑定工作

快訊／行人闖軌道！　遭台鐵區間車撞死

新北男路倒醒來爆：跟老婆車上輕生！

一家4口出遊遇飛天輪路殺　母爆頭亡

檢察官出獄轉行律師　帶妹回家慘被仙人跳

嘉義男開車撞傷警！遭轟3槍射中後腦　手術進度曝

台中男闖嫩妹閨房！穿絲襪、女內褲性侵

酒測超標　女駕駛：只有抽電子煙

超狂小三想轉正　傳露腿鹹濕照激正宮

更多熱門

相關新聞

國道14地雷路段　塞車時間一覽

國道14地雷路段　塞車時間一覽

今天是228和平紀念日連假第二天，交通部高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等14路段。

老虎伍茲3個月無法走路仍堅持不退役

老虎伍茲3個月無法走路仍堅持不退役

三重老牌健美先生騎車買水果斷魂

三重老牌健美先生騎車買水果斷魂

北返車潮明湧現　14地雷路段曝光

北返車潮明湧現　14地雷路段曝光

悚！巨輪凌空「擊穿」轎車　等同遭4.5噸卡車衝擊

悚！巨輪凌空「擊穿」轎車　等同遭4.5噸卡車衝擊

關鍵字：

高雄國道招魂警方車禍副駕駛座

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

吳孟達和周星馳「交惡內幕」曝光！

男友夜夜要5次　女戰到身體壞掉

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

55歲的邰智源到底在拚什麼？

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

更多

最夯影音

更多
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」
屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面