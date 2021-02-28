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台南新化大目降十八嬈如期舉行　黃偉哲躦轎腳為民祈福

▲台南市長黃偉哲日出席3年一科的台南新化地方傳統民俗活動「大目降十八嬈」，親自跟著民眾一起躦轎腳為國家與台南祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲日出席3年一科的台南新化地方傳統民俗活動「大目降十八嬈」，親自跟著民眾一起躦轎腳為國家與台南祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

祈求神明護持，動靜皆宜，台南市長黃偉哲28日出席3年一科的台南新化地方傳統民俗活動「大目降十八嬈」，親自跟著民眾一起躦轎腳為國家與台南祈福。

今年原訂舉行的遶境活動，因應疫情關係，經新化區公所與朝天宮等宮廟研議，決定配合防疫工作第一，取消遶境活動，改為靜態的躦轎腳活動，自2月27日起連續3天在大目降廣場邀集新化地方8廟神轎，搭設七星八卦橋，讓信眾躦轎腳祈安。

▲台南市長黃偉哲日出席3年一科的台南新化地方傳統民俗活動「大目降十八嬈」，親自跟著民眾一起躦轎腳為國家與台南祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，3年一科的新化大目降十八嬈是彌足珍貴的地方民俗活動，往年都有熱鬧的遶境活動，今年因疫情的關係須避免群聚，改採靜態的躦轎腳活動，但神明的護持不會因此而有所影響。黃偉哲市長說，他在躦轎腳默念祈求台灣國泰民安，風調雨順，台南市運昌隆，市民身體健康平安，市政推動順利，他心心念念的即是為民謀福。

新化區長吳金喜表示，本科大目降十八嬈民俗活動受到疫情影響停止辦理，將動態的遶境改為靜態的信眾躦神轎腳祈福，活動現場另設有功德箱讓民眾捐獻香油錢，專款專用，以支付本次活動費用，如有剩餘，則捐贈區公所做為社會福利救助基金，同時也籲請民眾參加活動時都得配戴口罩，主辦單位也將派員量測體溫。

▲台南市長黃偉哲日出席3年一科的台南新化地方傳統民俗活動「大目降十八嬈」，親自跟著民眾一起躦轎腳為國家與台南祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主辦單位朝天宮主委許滄淵指出，本科活動參加寺廟包括朝天宮、武安宮、上帝廟、天壇護安宮、太子宮、觀音亭、清水寺、保生大帝廟等8廟，在武德殿前的大目降廣場搭設八卦改運祈福台，上置各廟神轎，自2月27日起至3月1日連續3天，每日上午8時至下午9時，整點由紅頭法師帶領信眾躦轎腳祈福改運。立委林宜瑾，以及市議員李偉智與陳碧玉，今日亦一同參與躦轎腳活動。

新化朝天宮表示，「大目降十八嬈」由來傳說因八卦穴中的蜘蛛精作怪，導致農曆新年過後，地方婦女彷彿中邪一般，行為怪異，四處遊蕩；經媽祖顯靈指示，需在農曆正月15日元宵節晚上恭請八保七廟眾神出巡，由青壯年手持火把遶境，而活動需舉行3個晚上至農曆正月18日，隨後，即演變成新化地方舉辦傳統「十八嬈」活動，3年一科。

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