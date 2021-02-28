工資上繳3年沒存半毛！正妹女友還偷光家產　綁鐵工崩潰跪母懺悔

▲原PO投稿「靠北女友my girl」，直呼自己被愛沖昏頭。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我現在才知道，什麼叫真心餵了狗。」一位男網友表示，他16歲就開始學綁鐵，現在已經32歲，3年前開始跟正妹女友交往，沒想到對方不僅狂花他的錢，還拿走原PO媽留下的黃金跟老家地契。在老師傅的幫助下，報警處理後，原PO忍不住直呼「想去祭拜我媽，跟她道歉，是我被愛沖昏頭，才會失去她最後留給我的遺物。」

這位男網友投稿「靠北女友my girl」，文中表示他高中沒有畢業，中輟後跟著一個師傅學綁鐵，16歲做到現在32歲。原PO說他3年前，朋友生日那天遇到了一個長得很漂亮的女生，對方跟他要LINE後，之後還成為他的初戀女友。

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之後原PO很努力地對女生好，說他一天的工資2千多塊，「我的薪水10天領一次，有時候15天，領到錢我身上留給吃飯喝飲料和油錢，其他的我都交給她。」最近他突然萌生穩定下來的想法，認為女方這些年應該有幫他存一些錢，「結果她卻說，沒有存那些不是給她的生活費嗎？」

▲原PO女友直接拿走黃金跟地契。（示意圖／Pakutaso）

綁鐵男當時就想說沒關係，反正再拼個幾年也可以，「結果前兩天，我發現我媽過世留給我的黃金跟老家的一塊地的地契不見了」，他雖然不敢相信，但仍打給女方，「她回我：『喔！我拿去用了，我家要翻新還差一點，忘了告訴你了』。」聽到這句話，原PO整個呆坐到天黑。

直到綁鐵師傅要來交待工作事項，見原PO失魂落魄，一問之下，他才崩潰大哭，「我大哭了起來，嘴裡唸著我對不起我媽，她留給我最後的東西我都沒保護好。」師傅在了解來龍去脈後，直接打了一通電話，帶原PO前往派出所處理，「原來師傅的電話是打給一個他的警察老朋友，他們聊了幾句後，那個警察拍拍我說『不能幫你拿回東西，但是至少能幫你討回一個公道』。」

最後原PO決定提告，「凌晨12點多，她打給我，大喊大叫說有警察來找她，連她爸也被帶去了，她在電話那頭叫：『我是你女朋友，你怎麼可以這樣對我？以後我們結婚，那些東西也是要給我，我只是提前拿，你報什麼警？你還是男人嗎？」他則是硬起來嗆女方，不可能結婚而且也不會和解。

「隔天我去找房東，退掉這間我為她租的高級套房，通知她家人，她的東西一個禮拜來帶走，不然，房東會幫忙丟掉」，綁鐵男表示，本來女方媽媽還打電話來罵人，他直接掛掉電話，提著行李去投靠他的師傅。原PO也透露，「過幾天，我想去祭拜我媽跟她道歉」，後悔自己被愛沖昏頭，「希望大家不要跟我一樣，心地善良比什麼都重要。」