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交往4年要結婚！他突懺悔「我劈腿多次」遭諷：某網紅還比你會掰

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO發文告解「我偷偷劈腿多次」。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

Dcard上一篇懺悔文，讓網友都爆炸了！一位男網友匿名發文「跟女友交往四年要結婚了，但我偷偷劈腿多次」，說他在交往期間「不小心」出軌了幾次，只是心情不好想找人陪，結果就陪到床上，忍不住直呼自己真的很對不起女友，還強調真的不是故意，「不知道怎麼彌補……」讓不少人傻眼「奇文共賞」。

「他（她）很愛我，我也很愛他（她）。」這位網友文中表示，他在交往的4年間不小心出軌了幾次，強調真的不是故意，「只是心情不好……想找人陪，出去幾次就順其自然的搞到床上了。」原PO還說，他對出軌的女生也很抱歉，因為最後自己直接搞失蹤，「也很對不起女友，說要加班，其實都是跟他（她）們出去，不知道怎麼彌補。」

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貼文一出，馬上有人直呼原PO太渣，還敢發文真的是討罵，勸他不要再耽誤女友的青春，趕快放過人家，「好渣……希望女生們都有神奇的第六感，不然你女友真的好可憐」、「你放過你女友吧！別結婚了」、「我在匿名聊天，真的有男生像你這樣，跟我大言不慚的分享出軌經驗欸！他們可能別人的男朋友或是人夫，害我現在對男生沒什麼信心。」

也有網友認為這一篇根本是創作文，「罔腰都掰的比你勁爆，下一位」、「聞到創作文的味道。」不過，還是有人表示，「如果你知道你哪裡錯，願意改的話就改吧！對你的心態也比較好，對她好一點，乖乖回家咯」、「有知錯的心，希望他能以後乖乖回家，找找別的能抒發情緒的事物，我知道他不是壞人。」

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