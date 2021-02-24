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聘金106萬不退！準岳母「開2條件不賣女兒」　他傻：要花500多萬

▲▼新娘,婚禮,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲準岳母不退聘金！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

遇到吃人夠夠的準丈母娘，婚還要結嗎？一名男網友哀號，女友媽堅持要拿142萬的聘金與金飾，就連婚宴桌數也要他負擔，並強調「養女兒不容易，要給女兒保障」，最後更傻眼的是，女友媽還要求原PO付頭期款買房，等於要先花500多萬才能如願結婚，文章曝光後，讓網友急勸別結了！

一名男網友在臉書《靠北婚姻2.0》崩潰表示，最近談婚事時，兩方家長卻為了錢一事而鬧翻，首先，原PO媽媽認為依照當地習俗，會給女方小聘26萬、大聘36萬，金飾打22萬的套組，然而女友媽堅持調高金額，「要求小聘36萬、大聘68萬，聘金不退，金飾打38萬的套組 ！」

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原PO能理解，做父母的愛女心切，但女友媽根本獅子大開口表示，「我不賣女兒，但也不會廉價嫁，我養大女兒不容易，要給女兒保障，所以聘金及金飾都必須照我開的金額」，而且不會給嫁妝。

不僅如此，就連女方婚宴桌數也推給原PO吃下，原因是「親戚少，喜宴桌數少，所以不出喜宴錢」，女友媽還要求原PO，「你們大方一點喜宴錢全出。」聞言，原PO與媽媽臉色超級難看，粗估費用一算，「36+68+38=142萬元，再加上喜宴及其他開銷，一場婚禮下來我家要花掉220多萬...」

聘金、結婚、提親。（圖／資料照）

▲大小聘就要106萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

如今鬧劇還沒完，女友媽再開出條件，必須買房才肯嫁女兒，「頭期款要你們出，房貸夫妻一人一半」，220多萬再加上頭期款，等於原PO要先花500多萬才能如願抱得美人歸。

過前本該是一團和樂的氣氛，無奈原PO情侶倆卻搞得無煙瘴氣，尤其女友來家裡拜年時，光是聘金就談不攏，現場非常尷尬，讓原PO心累又無解，「我夾在中間，很為難，男女兩邊都很堅持，為何結個婚這麼麻煩？」

文章曝光後，大批網友紛紛刷新三觀，「拜託，這樣以後養小孩還得了啊？乾脆不要結」、「我覺得身為妳女友，應該也要幫忙當掉一些要求吧」、「讓她等～人老珠黃了就會拜託你娶她回家了」、「如果真的談不好不要勉強結，因為這樣結了以後問題會更多，最後離婚收場不是更慘」、「繼續交往就好了，當場省了500多萬」、「讓她肚子有孩子，應該條件會簡單很多」。

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