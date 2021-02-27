男子相親多次失敗出奇招　求政府「分配女友」意外爆紅

▲宋詠波多次相親未果，婚姻壓力下突發奇想，向政府要求「分配女友」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸武漢一名27歲的年輕人宋詠波近日向政府留言，要求「分配女友」而在網路意外爆紅，不少網友對他的勇氣點讚。不過，當地政府表示，《婚姻法》規定，政府禁止「包辦婚姻」，建議平時多與異性接觸，大膽追求....。雖然宋詠波的留言被「善意」的婉拒，但他表示，本意只是為了呼籲外界重視大齡青年的婚姻問題，「走紅後，已經有多名女子主動聯繫。」

▲宋詠波在網路上意外爆紅，多名女子主動和他聯繫。（圖／翻攝楚天都市報）

《楚天都市報》報導，宋詠波在網上以《大齡青年沒對象結婚難》為題發文，在情況介紹裡寫著，我27歲，身高174公分，武漢本地人，本科畢業，去上海工作三年了，存了大概25萬元（單位：人民幣），今年想回武漢工作，「想結婚，又沒人和我介紹對象，家裡也著急，我也在努力找，好難啊，求政府給我分配一個吧。家裡有一套新裝修的婚房，希望找一個善良的女孩。」

這則留言經過新洲區政府以略帶調皮的方式回覆後，宋詠波便在網路上成為熱搜對象，一夕爆紅。有網友佩服他的勇氣；有人為政府部門的高EQ回覆點贊；也有人質疑，「還想政府分配女友，你咋不上天呢？」

▲宋詠波向當地政府留言，希望能分配女友，解決大齡青年的婚姻問題。（圖／翻攝楚天都市報）

對此，宋詠波認為，使用了「求分配」的字眼，「其實還是想讓新洲這邊的部門幫忙介紹資源，並不是真的求分配一個女友給自己，只是呼籲相關部門給像他這樣的大齡青年搭建一個互相認識的平台，壓根沒想到會引來網友如此熱烈的討論。」

在網路上爆紅後，宋詠波也意外獲得結識姻緣的機會，他表示，有六七個人和他聯絡，「但中間也有不太靠譜的，甚至還有男的。」不過有個在廣州工作的新洲女孩看到影片後，輾轉透過宋詠波堂哥發出邀請，想和他認識一下，「女孩子是1991年的，到時候見個面，看有沒有緣分。」