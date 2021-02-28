英驚現二戰未爆彈！引爆「火球黑煙竄天」畫面曝　炸出雙層巴士坑

▲英國艾希特發現一枚疑為二戰時期遺留下來的未爆彈。（圖／翻攝自推特／@DC_Police）

記者葉睿涵／綜合報導

英國西南部城市艾希特（Exeter）在當地時間26日早上9點20分發現一枚炸彈，疑為二戰時期遺留下來的未爆彈。警方趕快將附近的1400名學生與2600戶家庭疏散後，設下400公尺的警戒線，並在27日晚上6點10分引爆炸彈。

UPDATE: This is the moment a WW2 bomb was detonated in #Exeter. Image courtesy of Exeter City Council. #Police would like to thank the residents of Exeter, particularly the 2,600 evacuated households and our partner agencies who have worked so hard to ensure the safety of all pic.twitter.com/fhxJFqBqT8 — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) February 27, 2021

綜合BBC與《衛報》報導，這枚2.5公尺長，70公分寬的未爆彈是建築商在艾希特格倫索恩路（Glenthorne Road）發現的，附近除了有艾希特大學 （University of Exeter），還有2600戶人家。為了確保大家的安全，警方緊急疏散約1400名學生和居民，關閉附近路段，還中斷了該市的鐵路服務，並設下警戒線。當晚，趕來的拆彈專家用400噸沙子，打造了一個封閉的「盒子」，好讓炸彈在引爆時可以幫助減震。

未爆彈在27日晚上6點10分被引爆。從警方在推特公佈的爆炸畫面可見，在炸彈爆炸瞬間，一團火球伴隨著巨響炸開，隨即黑色的滾滾濃煙直衝雲霄，約莫一分鐘後才完全散去。爆炸引起的震動導致附近車輛警報器直響。據警方所述，儘管專家採取了許多緩解措施，但爆炸的威力依然很大，除了在引爆時發出巨響外，炸彈還炸出了一輛雙層巴士那麼大的坑洞，碎片被彈到至少250公尺以外。

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