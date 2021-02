英驚現二戰未爆彈！引爆「火球黑煙竄天」畫面曝　炸出雙層巴士坑

▲英國艾希特發現一枚疑為二戰時期遺留下來的未爆彈。(圖/翻攝自推特/@DC_Police)

記者葉睿涵/綜合報導

英國西南部城市艾希特(Exeter)在當地時間26日早上9點20分發現一枚炸彈,疑為二戰時期遺留下來的未爆彈。警方趕快將附近的1400名學生與2600戶家庭疏散後,設下400公尺的警戒線,並在27日晚上6點10分引爆炸彈。

UPDATE: This is the moment a WW2 bomb was detonated in #Exeter. Image courtesy of Exeter City Council. #Police would like to thank the residents of Exeter, particularly the 2,600 evacuated households and our partner agencies who have worked so hard to ensure the safety of all pic.twitter.com/fhxJFqBqT8