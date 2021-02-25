17歲女跑酒趴！「爛醉無法行走」慘遭性侵　數小時後竟吊死房中

▲英國一名17歲女大生沃森在酒趴上被性侵後，竟吊死在房內。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者葉睿涵／綜合報導
英國一名17歲女大學生沃森（Megan Younger-Watson）在友人的酒趴上喝得爛醉，她事後告訴朋友自己遭到性侵並將自己反鎖在房內。數小時後，朋友到她的房門口敲門卻沒有人回應，於是立刻報警求助。不料警方到場時卻發現，沃森已吊死在房內，變成一具冰冷的屍體。
據《紐約郵報》和《太陽報》報導，沃森在2019年2月15日與朋友們一起去了一家名為「燦笑鼠」（Grinning Rat）的酒吧喝酒。酒吧打烊後，她與朋友們前往附近的一間飯店續攤。在前往飯店的路上，她告訴朋友自己在剛剛的酒趴上被性侵，並感到「心神不寧」。
College student found hanged after telling friends she had been raped https://t.co/Vq2XJBDlGs pic.twitter.com/reZNvYrxiq— New York Post (@nypost) February 24, 2021
後來多名飯店住戶目睹，沃森被攙扶到房內，而且從閉路電視拍到的影片可見，她當時已喝得爛醉。當晚，沃森兩度被飯店的接待員扶上樓，並且閉路電視拍到，她在早上8點進入朋友的房間與之起了一番爭執。
沃森在不久後冷靜下來，並回到自己的房內。早上10點，朋友發現沃森的房門被反鎖，叫門許久也沒有人前來應門，於是立刻報警求助。豈料警方趕赴現場破門而入時，沃森已吊死在房內，變成一具冰冷的屍體。
This is Megan Younger-Watson, a 17yo performing arts student who ended her life in February 2019.— Female Suicide (@we_are_nina) February 24, 2021
She had PTSD after an abusive relationship in her early teens.
Tragically, Megan was found dead at home in Ipswich a few hours after reporting she'd been raped at a party.
1/4 pic.twitter.com/Q4Aavh5lXF
沃森的驗屍結果最近被公佈於眾，她死時體內含有可卡因、迷幻藥和治療焦慮症的阿普唑侖（Xanax），酒精含量則相對較低。對於沃森聲稱自己被性侵的說法，警方認為她當時確實「太醉了」，因此她「很明顯是不願意發生性行為的」。警方在展開調查後將此案定為強奸案，並已鎖定一名男性犯罪嫌疑人。
沃森是伊普斯維奇（Ipswich）薩福克學院（Suffolk New College）的戲劇系學生，有著焦慮症和抑鬱症的病史，但她的母親娜塔莎（Natasha Younger-Watson）告訴《太陽報》，「沃森是你所見過最奇妙、最活潑、最快樂的人之一，她比在乎自己更在乎他人，所以才會有這麼多人喜歡她，她真是一個很棒的小孩。」
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