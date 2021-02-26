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牛津新冠實驗室遭駭客入侵！政府急調查　研究被破壞風險高

▲▼駭客,電腦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲牛津大學實驗室的電腦系統在本月中旬遭駭客入侵。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

牛津大學證實，本月中旬，校內結構生物學分部新冠實驗室的電腦系統遭網路駭客入侵，所幸並未對新冠臨床研究造成影響。事後，校方立刻向英國政府通信總部（GCHQ）通報此事，國家網路安全中心 （NCSC）也已展開調查。

綜合英國《鏡報》和俄塔社（TASS）報導，網絡安全公司Hold Security發現，有來自不明組織的駭客分別在2月13、14日進入牛津大學的電腦系統。有媒體指出，實驗室電腦系統被入侵將帶來研究數據被竊取的風險，如果駭客能夠修改數據的話，研究也有可能被破壞。

▲▼實驗室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲被入侵的實驗室並非研究新冠疫苗的實驗室，因此臨床研究未受影響。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

薩里大學（University of Surrey）的網絡安全專家伍德沃（Alan Woodward）推測，駭客的目的應該是為了「搜索數據」，因為他們「破壞研究的動機不高」。也有人擔心，駭客此次的目的是為了得到研究機密並將其售出，但也不能排除駭客來自外國敵對勢力的可能性。

牛津大學發言人指出，他們在發現電腦系統被駭後，立刻控制住了局勢，並與GCHQ取得聯繫，他們目前正與NCSC合作，對駭客事件展開調查。校方也表示，這次被駭客入侵的斯特拉比新冠實驗室（Strubi）並非與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發新冠疫苗的詹納研究所（Jenner Institute），因此本次的入侵事件「並未對任何臨床研究造成影響」。

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