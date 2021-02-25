「肉體換租」招攬女房客　要求穿比基尼煮飯、打掃！噁房東遭起訴

▲男房東提出「免房租」吸引無家可歸的女性，以身體作為交換。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

英國一名52歲的中年男子竟然在網路上刊登房屋出租廣告，尋找年輕或無家可歸的女性「免費承租」。然而，代價卻是女租客必須穿著比基尼煮飯、打掃，以及與房東進行性行為。檢方已經起訴男性房東，案件審理程序仍在進行中，但這名房東英國第一位因性愛抵房租而被起訴的嫌疑人。

根據《每日郵報》報導，現年52歲的考克斯（Christopher Cox）被檢方指控於2018年5月至11月間，在跨國分類廣告網站「Craigslist」上刊登涉及賣淫的犯罪廣告，因為考克斯以「免費租房」作為利誘，吸引年輕或無家可歸的女性，住進他位於倫敦西南方薩里郡（Surrey）郊區的家中。

據稱，考克斯會要求這些願意承租的女性先傳照片給他，通過「審核」之後，便能搬進來與他同住，代價是必須按照考克斯的要求，穿著比基尼等清涼衣物打掃或煮飯，還得提供「性服務」，以免去一切房租費用。

報導指出，英國《獨立電視台》一檔研究調查節目《凱爾檔案》（The Kyle Files）於2019年播出一集「租房性交易」後，才讓此案曝光，並將這些指控交給警方著手調查。考克斯24日以視訊方式出庭受審，被檢方以2項煽動賣淫謀利與1項控制賣淫罪嫌起訴，成為英國首名因「性愛抵租」而遭起訴的被告，目前已獲保釋，將於3月再度開庭。

There are thousands more in 'modern Britain' - Landlord charged over 'sex-for-rent' demanded women wear bikinis https://t.co/ZECVQecyqZ via @MailOnline — Renegade Inc. (@Renegade_Inc) February 24, 2021

更多國際新聞

►情侶公園上演活春宮！民眾氣瘋錄影存證報警...他們「堅持做完」

►插延長線突爆炸 7歲女童「手指全燒黑」慘況曝！媽痛心PO文

►巧克力原料「噁爛真面目」現形！ 網友嚇壞直呼：不敢吃了

聽Podcast掌握美選及國際局勢