「肉體換租」招攬女房客　要求穿比基尼煮飯、打掃！噁房東遭起訴

記者張寧倢/編譯

英國一名52歲的中年男子竟然在網路上刊登房屋出租廣告,尋找年輕或無家可歸的女性「免費承租」。然而,代價卻是女租客必須穿著比基尼煮飯、打掃,以及與房東進行性行為。檢方已經起訴男性房東,案件審理程序仍在進行中,但這名房東英國第一位因性愛抵房租而被起訴的嫌疑人。

根據《每日郵報》報導,現年52歲的考克斯(Christopher Cox)被檢方指控於2018年5月至11月間,在跨國分類廣告網站「Craigslist」上刊登涉及賣淫的犯罪廣告,因為考克斯以「免費租房」作為利誘,吸引年輕或無家可歸的女性,住進他位於倫敦西南方薩里郡(Surrey)郊區的家中。

據稱,考克斯會要求這些願意承租的女性先傳照片給他,通過「審核」之後,便能搬進來與他同住,代價是必須按照考克斯的要求,穿著比基尼等清涼衣物打掃或煮飯,還得提供「性服務」,以免去一切房租費用。

報導指出,英國《獨立電視台》一檔研究調查節目《凱爾檔案》(The Kyle Files)於2019年播出一集「租房性交易」後,才讓此案曝光,並將這些指控交給警方著手調查。考克斯24日以視訊方式出庭受審,被檢方以2項煽動賣淫謀利與1項控制賣淫罪嫌起訴,成為英國首名因「性愛抵租」而遭起訴的被告,目前已獲保釋,將於3月再度開庭。

