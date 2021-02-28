　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

抓到男友劈3妹　她怒分手復仇！彩印「撩妹對話截圖」貼爆他房間

▲▼ 國外一名女子抓到男友劈腿，氣到分手，把所有撩妹證據印出來貼在牆壁上。（圖／翻攝自當事人抖音）

▲國外一名女子抓到男友劈腿，氣到分手，把所有「撩妹證據」印出來貼在牆壁上。（圖／翻攝自當事人抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子抓到男友劈腿，私底下與其他3名女孩曖昧聊天，氣得下定決心分手並復仇。依據她在抖音平台PO出影片，她利用4天時間收集所有聊天對話紀錄，把截圖全部印出來貼滿他的房間牆壁，送他充滿甜言蜜語的新壁紙。

太陽報報導，這名女子的男友曾經出軌過，近期卻再度開始與其他女孩們聊天，且不只一人，而是同時傳訊息給其他3名女孩。她當場氣到決定分手，認定2人關係已經走到最後，下定決心要給他一個「甜蜜復仇」。

依據她在抖音平台發布的2段影片，先是把他與其他女孩的所有對話紀錄全部印下來，接著外出購買強效噴霧並返回他的房間，花費約莫2小時把截圖全部貼在牆壁上，一旁鏡子也被貼滿，「現在任何過來這裡的女孩，都知道他是個騙子。」最後她告訴他，已經在房間準備好驚喜，並把他全面封鎖。

@lovetruthink

Cheater cheater pumpkin eater PART 2! ##fyp ##boyfriends ##girlfriend ##couplegoals ##cheater ##snowstorm ##colddays ##diy ##craft ##viral ##lgbt

♬ Oh No - Kreepa

她坦言，他事後試圖用許多不同的號碼打給她，但她並沒有理會，如今2人已經成為前任男女朋友關係。

目前已有超過700萬人看到她的分手復仇影片，引發熱烈討論，「彩色列印？妳把他寵壞了」、「這一切真的太完美，我喜歡妳對這房間做的改造」。

聽Podcast掌握國際局勢

日本狂銷1.2億條！DHC護唇膏激殺133元

ET快訊
秦始皇掌握未來科技？青銅劍遭擠壓「45°彎折」　搬開秒彈回原
正妹秀榮民證畫面超衝擊！全身照曝光更兇
高雄三千公斤蓮霧出口大陸喊卡？農委會回應了
福原愛回日本「1舉動」想自己養孩子？日媒曝3關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸「軍警槍殺人民」2死多傷　示威者死守街頭！多人滿身血倒地

抓到男友劈3妹　她怒分手復仇！彩印「撩妹對話截圖」貼爆他房間

金正恩出「偉人傳記」！歌頌強國10年光輝功績：北韓核武威震全球

一片焦黑！美空襲敘利亞圖像曝光　建築物夷為平地徒留「碎屑海」

京都大阪等6地區緊急事態今解禁！東京最快還要等到3／7

武裝分子「持槍夜闖男宿」擄走42人！　奈國師生驚魂10天獲釋

17歲女學生「穿這樣」被老師趕回家　父親氣瘋殺去找校長理論

美30車橋上連環撞2重傷　差點墜河「2輪懸空」恐怖一刻曝光！

南韓新冠今增356例確診！疫苗接種Day2...已有2萬人完成施打

超夢幻生日趴！她「豪砸90萬」讓6歲女兒當公主　老公嘆：要破產了

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

緬甸「軍警槍殺人民」2死多傷　示威者死守街頭！多人滿身血倒地

抓到男友劈3妹　她怒分手復仇！彩印「撩妹對話截圖」貼爆他房間

金正恩出「偉人傳記」！歌頌強國10年光輝功績：北韓核武威震全球

一片焦黑！美空襲敘利亞圖像曝光　建築物夷為平地徒留「碎屑海」

京都大阪等6地區緊急事態今解禁！東京最快還要等到3／7

武裝分子「持槍夜闖男宿」擄走42人！　奈國師生驚魂10天獲釋

17歲女學生「穿這樣」被老師趕回家　父親氣瘋殺去找校長理論

美30車橋上連環撞2重傷　差點墜河「2輪懸空」恐怖一刻曝光！

南韓新冠今增356例確診！疫苗接種Day2...已有2萬人完成施打

超夢幻生日趴！她「豪砸90萬」讓6歲女兒當公主　老公嘆：要破產了

防疫韌性排名「台灣下滑至第7」　莊人祥點出另一項「關鍵原因」

「好像很值錢」他搬走里長辦公室達摩雕像...3天後被逮

緬甸「軍警槍殺人民」2死多傷　示威者死守街頭！多人滿身血倒地

年產1億劑！　武漢製「新冠滅活疫苗」今上市

水上三界埔農村風華再現　就地取材蓋菸樓竹亭話當年

東京奧運3月3日五方會談　商討是否開放觀眾與人數兩大方向

入住飯店噴水雞肉飯免費吃　還有樂園木馬賽車場

今年必住！宜蘭新開4間飯店懶人包　清水模、竹編客房180度看海

莫德納新冠疫苗「疾管署代送件」　目前正由食藥署審查中

與KTV股東有債務糾紛　黑衣男朝移動招牌潑汽油落跑

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

國際熱門新聞

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

她詐5億失蹤「腐爛腳穿鞋」沖上岸

15歲終身監禁　出獄已是83歲老人

全球防疫排名　台灣下滑至第7

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

iPhone 13瀏海掰？　庫克：iPhone將迎來令人興奮的事

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

女學生因穿著被趕回家　父親殺去學校理論

日本名醫高喊「只吃台灣鳳梨」

玩具屋驚見奇異黑球　她崩潰：這是什麼

臉書未經同意上傳照片　賠181億和解160萬用戶

她被老公活埋！沙坑竟是「孩子親手挖的」

14歲女學生遭卡車「後視鏡尻頭」撞飛慘亡

剛挺日擁釣魚台主權　美國防部改口

更多熱門

相關新聞

抓到老公和女偷情　人妻開門傻眼

抓到老公和女偷情　人妻開門傻眼

國外一名女子下班回家時，發現家裡傳來很大的音樂聲，她還透過窗戶剪影看到一名長髮女子，懷疑丈夫偷吃的她氣得闖進屋內，沒想到小三的身分卻讓她大傻眼。

3劈妹回家陪男友洗澡…驚見胸被吸

3劈妹回家陪男友洗澡…驚見胸被吸

交往4年要結婚！他懺悔「我劈腿多次」遭酸

交往4年要結婚！他懺悔「我劈腿多次」遭酸

吳慷1張照當大頭貼　IG秒移除…理由超鬧

吳慷1張照當大頭貼　IG秒移除…理由超鬧

伍茲曾爆醜聞！「性成癮就診」虎女郎達120人

伍茲曾爆醜聞！「性成癮就診」虎女郎達120人

關鍵字：

劈腿偷吃對話紀錄截圖

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

更多

最夯影音

更多
吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面