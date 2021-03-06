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男子即將結婚…還想約人妻同事「壞壞」　結果她的反應更母湯！

▲小三,外遇,偷吃,妹子,正妹,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻結婚快一年，因為欲求不滿，竟然考慮跟即將結婚的同事「當砲友」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳雕文／綜合報導

一名男子即將在下個月結婚，卻無法控制自己的情慾，在一次飯局對新來的人妻同事提出「壞壞」的要求，沒想到她竟答應了；該名人妻結婚快一年，跟老公行房次數越來越少，因欲求不滿才考慮「找砲友」，網友覺得超母湯，留言勸說，「想想後果，而且同事是砲友真的不行」、「結了婚請自重，別超過那條線」。

據了解，該飯局的大家都喝了些酒，男子阿倫（化名）叫了小黃，稱說要送人妻回家，後來2人在車上談起性話題，聊著聊著，阿倫突然問，「要不要現在跟我去打砲？」人妻竟然不反感，但想到老公在家等她，猶豫了一陣才拒絕，2人分開前還接了吻。

隔天2人上班又討論起「要不要打砲」的話題，人妻想了想竟說，「下次可以」，而阿倫又進一步問，「未來要不要成為砲友關係？」一席話在人妻腦中擺盪，她在臉書發文說，「我真的很猶豫...因為我結婚快一年，跟老公做的次數真的越來越少，所以才很心動吧！但我知道這樣做真的不對，可是身體又很需要...該怎麼辦，跟同事這樣的關係真的好嗎？」

網友看了紛紛留言，「突然想到福X愛」、「玩火雖然很刺激，但是被火燒到會很痛，還可能造成無法復元的傷害」、「如果妳能接受妳老公也有砲友的話，那妳就去吧！難怪現在離婚率那麼高」、「有1就有2！如果把持不住，有天也許妳會遺憾」。

也有網友歪樓說，「妳可以外面兼職，什麼尺寸、樂趣、持久力都有而且還有錢賺」、「跟老公說一句，你想戴綠帽嗎？他會馬上卯起來撞出一個大洞」、「日本片看太多了！好像裡面男優跟女優的劇情」、「那個同事肯定比她自己的老公帥」。

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