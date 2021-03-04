情敵懷孕了好氣...　心機女騙她喝「摻藥飲料」昏迷1天挨告

▲胡女不知男友劈腿，遭情敵騙喝下摻藥飲料，在家昏迷了1天多，事後對情敵楊女提告。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者羅志華／台北報導

楊姓女子於2014至2015年與鄭男交往期間，得知對方劈腿胡女，並因對方懷孕打算成婚，竟於2015年5月間，在臉書向胡女攀談成為「好姊妹」後，趁著邀請陪同面試期間，讓對方喝下摻有不明藥物的飲料，導致胡女不僅昏迷1天多，胎兒也疑似受到影響，北院依剝奪他人行動自由未遂罪，判楊女8月徒刑，墮胎部分，則因證據不足無罪。

楊女得知鄭男要與胡女懷孕，一度氣得傳訊「但是他（胎兒）現在只是跟小拇指一樣的肉」、「拿掉小孩」等語，企圖要鄭男讓胡女墮胎，藉此延長賽局，在被鄭男拒絕後，化身恐怖情敵，一邊假意與胡女交友、一邊上網買藥。

楊女於2015年5月間，趁著約胡女陪同面試時，讓對方喝下摻了藥的飲料，胡女沒多久開始暈眩不適，之後便搭著計程車先行離開，更在家昏睡超過1天，事後對楊女提告，檢方依剝奪行動自由、墮胎等罪起訴。

楊女於審理中，坦承摻藥在飲料中讓胡女喝下，但辯稱是為提醒對方男友劈腿，並否認想害胡女墮胎，稱自己並無醫學相關背景，分不清藥物對胎兒會有甚麼影響。

法院認為，楊女企圖將胡女迷昏，所幸對方自行上計程車離開，此部分已犯剝奪他人自由未遂罪，墮胎部分，胡女在喝下飲料前，就在產檢時發現有異常出血症狀，後續也於2016年順利生產，難以認定藥物有對胡女造成流產影響，此部分無罪。

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