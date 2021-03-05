和閨蜜同天產子！護理師「喊一句話」洩綠帽慘案　人妻爆哭提離婚

▲閨蜜偷吃丈夫這種八點檔劇情真實上演。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名女子將閨蜜介紹給丈夫認識，三人經常聚會相處融洽，後來兩人一起懷孕，甚至在同一天生產，但當女子離開產房時，護理師急忙脫口的一句話，讓她發現自己被最信任的人背叛了。

據《網易新聞》報導，晴晴和小星（均為化名）是大學同學，兩人住在同一個宿舍而且志趣相同，慢慢成了好閨蜜。小星外形靚麗，而且學習成績很好，晴晴父母對她讚不絕口，兩人畢業後也待在同一個城市工作，每逢假日就會相約逛街玩樂。

晴晴在職場上認識了積極上進的男友，兩人交往後結婚，之後也將丈夫介紹給小星認識，三人經常玩在一起，相處很融洽。

過一段時間後，晴晴發現自己懷孕了，沒想到單身的小星也說自己懷孕，令她目瞪口呆，「連男朋友都沒有，哪兒來的孩子？」晴晴擔心閨蜜被壞男人所騙，不斷苦口婆心勸說，但不管怎麼問，小星都不願透露孩子的爸爸是誰，並說自己很愛這個孩子。

▲閨蜜在手術房內竟然喊著晴晴丈夫的名字。（示意圖／翻攝自Pixabay）

懷孕後小星更常到晴晴家，三人關係也越來越好，巧合的是，兩人竟然也剛好同時進了產房。小星順利生下兒子後被推出產房，這時卻聽到醫護人員說，隔壁手術室的孕婦一直在喊她丈夫的名字，護理師則不斷喊著「XXX，妻子在找您」。

晴晴聽到後當場愣住，「聽到這些我傻住了，隔壁孕婦不就是我的閨蜜嗎？」丈夫聽了瞬間臉色大變，立刻衝至隔壁手術室。晴晴這時才知道，原來兩人早就有一腿，孩子也是丈夫的，綠帽戴了一年卻不自知，令她當場崩潰。

看到情緒失控的妻子，晴晴丈夫下跪道歉，說自己那時工作壓力大、喝了太多的酒，才會錯把小星當成妻子，絕對不是有意的。但晴晴想到種種一切實在受不了，最終婚姻破裂離婚收場。