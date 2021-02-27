同婚戰神釋昭慧獲「宗教界諾貝爾和平獎」　證嚴法師後第二人



▲玄奘大學教授昭慧法師榮膺2021年日本「尼瓦諾和平獎」。（圖／玄奘大學提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

日本尼瓦諾和平基金會於二月二十六日下午公告：台灣玄奘大學宗教與文化學系教授昭慧法師，榮膺2021年日本「尼瓦諾和平獎」（Niwano Peace Prize）。這個被視為「宗教諾貝爾和平獎」的獎項，業已延續三十八屆，在歷屆尼瓦諾和平獎得獎人中，台灣前後有二人得此獎項：一位是證嚴法師，於2007年得獎，另一位即是2021年得獎人──昭慧法師，兩人均是佛教高僧印順導師的弟子門生，彼此雖生命風格與工作內容大相逕庭，卻是情同手足。

▲釋昭慧是第一個公開主持同性戀婚禮的佛教法師，2016年11月24日出席立法院同性婚姻公聽會，以哲學、佛學觀點支持同性婚姻立法，被網友封為「同婚戰神」。



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昭慧法師謙虛地表示，這項榮譽，理應歸屬於台灣社會運動的可敬前輩與同甘共苦的社運夥伴，以及在海峽兩岸推動「人間佛教」的佛門師友。另一方面，這也意味著，在攜手共創「人間淨土」的道途上，慈悲與正義，慈善事業與社會運動，其實是缺一不可的，雖然兩者的風格迥異，但完全可以相互欣賞，相濡以沫。

昭慧法師於玄奘大學，也長期擔任玄奘大學宗教與文化學系系主任與社會科學院院長，因其教學奉獻而榮獲教育部的銀質獎章，其研究成果也受到佛學界與倫理學界的關注，她與蜚聲國際的哲學家彼得辛格（Peter Singer）教授正在共同著作一部「哲學與佛學對話」的專書，為了加緊腳步以完成這部專書，已在去年七月辭卻所有行政職務。

▲▼昭慧法師在佛法理念下所推動的社會運動及其成就，是本次榮獲「尼瓦諾和平獎」的主要原因

昭慧法師在佛法理念下所推動的社會運動及其成就，是本次榮獲「尼瓦諾和平獎」的主要原因；包括自1992年持續至今的保護動物運動、自1994年持續至今的反賭博合法化運動、自2001年持續至今的佛門性別平等運動，以及長期支持的性別正義與婚姻平權運動。

釋昭慧法師主導的反賭馬運動，使台灣成為世界唯一透過民主立法程序制止賭馬的國家。她所召集的反賭博合法化運動，在2009年9月26日於澎湖所舉行的「博弈公投」大獲全勝，為台灣的社會運動立下了「訴諸直接民主」的新典範，堪稱是台灣非政府組織運動形態的一次典範轉移。

釋昭慧是第一個公開主持同性戀婚禮的佛教法師，2012年8月11日為女同性戀婚姻證婚、2016年11月24日出席立法院同性婚姻公聽會，以哲學、佛學觀點支持同性婚姻立法，發言內容轟傳一時，相關報導與影片點擊率飆破百萬，也被網友封為「戰神比丘尼」。

昭慧法師並非首次獲獎，2012年至2020年，昭慧法師連續獲頒教育部年度「銀質獎章」、2007年，昭慧法師獲頒第四十八屆「中國文藝獎章」的「文化論述獎」、2012年12月，昭慧法師獲頒第三屆「社運風雲人物獎」、2009年，昭慧法師獲Outstanding Women in Buddhism Awards Committee 頒發The Outstanding Women in Buddhism Award（佛教傑出女性獎）。

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