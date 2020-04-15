釋昭慧法師不安！「武漢人不喜歡就不能用」　發起不當疫名立即終止

▲釋昭慧法師。（圖／資料照／玄奘大學）



記者許力方／綜合報導

「不當疫名宜應終止！」佛教弘誓學院創辦人、玄奘大學宗教與文化學系主任釋昭慧法師（俗名盧瓊昭）在臉書發文，提倡使用華人世界已通稱的「新冠肺炎」，而非武漢肺炎，「既然武漢人不歡使用這個稱謂，我們就不能使用！」她認為，歧視一直伴隨著疫情發生，而歧視是一種心理性的病毒，帶著煽動性、傷害力。

釋昭慧法師出生於緬甸仰光，返台後從中山女高畢業，以第一志願全班最高分，考上師大國文系，21歲出家，師大畢業後曾主導幾次全國矚目的社會運動，力挺女性主義、同婚法制化等，以及發起「廢除八敬法」等佛教改革運動，因支持慈濟立場與政治觀點，以剽悍作風、文筆強硬與反對網友筆戰聞明，備受爭議，甚至被列為佛教頭痛人物。

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釋昭慧14日凌晨1時透過臉書以「不當疫名宜應終止」為題發文，談起疫情中發生的歧視問題。先是對華人的歧視，波及所有亞洲黃種人，近期則擾攘於黑膚色的非洲族裔是否受到歧視，她認為，歧視是一種心理性的病毒，帶著煽動性、感染力、傷害力與反作用力。

▲4/8武漢解除封城。（圖／武漢台商提供）



「麻煩的是，有時我們也會在無意識間，捲入歧視共業之中。」釋昭慧舉例，每當官方、媒體自自然然、理所當然地稱呼「武漢病毒」、「武漢肺炎」，她內心都會感到些微不安。她認為，必須審慎檢視自己的言語與心念，是否有不自覺加入歧視的行列。

釋昭慧說，或許會說名詞只是標示發生地點，沒有歧視意圖，但歧視與否必須尊重被名稱所指涉當事人的感受，「既然武漢人不喜歡使用這個稱謂，我們就不能使用。」何況武漢人也釋疫情風暴下的受難者，他們當然不願意被迫把深愛的鄉土，與倍感傷痛的苦難記憶，作出稱謂上的永久連結。

釋昭慧指出，要華人念那串英文可能真有些拗口，何妨使用華人世界以通稱的「新型冠狀肺炎」，簡稱新冠肺炎呢？這樣的同理心，是來自她曾面對歧視稱謂時的切身感受，30年前，曾遇到一位外省口音的老人，凶惡地看著他說「妳就是那個上電視的尼姑啊！」

釋昭慧說，她當然能理解長期受到中共壓制、恐嚇，又備受國際組織排擠的台灣，官方、民間都累積了滿腔怒火與鬱氣，回敬以「武漢肺炎」，或許也只是紓解胸中鬱氣，就像怒急攻心，忍不住飆國罵以洩憤而以。但對方之不善，不能拿來證明我方之善，就像辱人母親的帶色國罵，絕不會讓飆罵的人變得高尚。

同理，WHO秘書長譚德塞對台灣施以種種排擠與打壓，台灣人不是木石無心，當然點滴心頭。釋昭慧說，但這真的不能拿來證明：我們可以對譚德塞施以種族歧視或其他歧視的用語－特別是「官方立場」。否則，當譚德塞點名聲稱台灣外交部縱容各種網路霸凌時，台灣政府又何必嚴詞否認，而不是大剌剌聲稱：「憑什麼不能？我偏要……」呢？

釋昭慧認為，蔡總統回應得好，「台灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。」這是一種「己所不欲，勿施於人」的器度與高度。疫情不易終止，不當疫名卻可以立即終止，她真誠希望「武漢肺炎」這種令武漢人傷感、悲痛並深感屈辱的名詞，在這場世紀瘟疫終止之前，就先予以終止。

▼4/8武漢解封。（圖／翻攝微博）

