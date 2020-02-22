仇恨言論刺激「魔性」使人妖魔化！釋昭慧：多點愛與溫暖

▲玄奘大學教授釋昭慧。（圖／Facebook／釋昭慧）

實習記者施怡妏／綜合報導

一向有話直說的玄奘大學教授釋昭慧，近日發現網友們對於新冠肺炎（COVID-19）的評論充滿仇恨，於是在臉書有感而發寫下1,498字的文章，希望大家多點愛與關懷，「有必要持續受到仇恨言論的洗腦，而助長彼此心中的魔性嗎？」雖然能做的不多，但至少要多些悲憫與關懷，「在族群間互相刺激彼此『魔性』的此時，我不容許自己為了躲在同溫層取暖，而保持莫測高深的沉默。」

釋昭慧表示，網路上的言論有著「將一整族群的人都予以妖魔化」的現象，在大陸地區有極端仇視武漢或湖北人的現象，在大陸也有許多大量對台灣不友善的言論，「只因台灣政府不准口罩出口，被台灣部分反綠言論加以擴大渲染，卒至大陸網友不明究裡，痛感台灣社會在他們最苦難時，還在他們的傷口灑鹽，於是乎摩拳擦掌，同仇敵愾，惡言如棗洩地，還鼓勵大家轉傳」。

請繼續往下閱讀...

釋昭慧忠告台灣的仇中網友，「對目前正為疫情所苦的大陸民眾、台商或是陸配，即便我們能做的不多，至少要多些悲憫與關懷，少些幸災樂禍與仇恨言論。」希望少數台商或陸配的不當言論，不要擴大到台商或陸配的整體，「減緩兩岸民間對立的嚴峻形勢。」

自從香港反送中事件後，釋昭慧便下定決心，「除非中國政權改變態度，否則我絕不踏足大陸」，但最近看到許多充滿仇恨的言論之後，開始在微信社群或朋友圈，發一些關心的訊息給待在大陸的親朋好友，讓他們感受來自台灣的溫暖與支持力量，「在仇恨與絕望的地方，我必須盡己所能地散播慈悲與希望的種子，在黑暗之鄉，我必須盡己所能地點一盞微弱的燈光」

最後釋昭慧更霸氣的表示，「由於公務繁忙，我未必有那麼多時間與你糾纏論戰」如果不喜歡這些見解，可以自動解除好友關係，如此一來，可以讓那些因為名額限制的關係，被擋在外面的朋友遞補進來。網友在底下留言支持釋昭慧的言論，「宗教師本懷的真實言！」、「老師的情懷猶如聖法蘭西斯祷文的精神」、「感恩師父慈悲與智慧之語」。