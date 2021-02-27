中國拒售台灣鳳梨　黃偉哲：這是一個政治決定！

▲中國拒售台灣鳳梨，台南市長黃偉哲說這是一個政治決定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南是台灣的第2大鳳梨產區，現在陸陸續續鳳梨即將上市，台南市長黃偉哲表示，不能否認中國大陸用這個猝不及防的方式，去年已經用過一次，今年也是一樣，如果說台灣的鳳梨有介殼蟲，中國是介殼蟲疫區，其實那更嚴重，所以這是一個政治決定，他相信在台灣大多數人的共識是這樣。

黃偉哲說，既然面對這個政治決定，我們當然要自立自強來開拓更多的外銷的途徑。目前為止估計的部分，外銷大概在全國產量的十分之一，而外銷到在中國大陸有9成，所以說中國大陸的市場要趕快面臨調整，那這部分，對台南來講我們是第2大產區，我們還有1個月的時間，約3月底才陸陸續續上市，這個月的時間我們會再努力爭取，再從加工還有從外銷其他的出口的分散方式來處理，中央地方協力攜手，相信一定可以克服鳳梨的外銷困境。

黃偉哲說，大家可以看到中國大陸從澳洲的紅酒，台灣的鳳梨，其實陸陸續續可能還會有其他的方式，那他覺得這種方式其實違反公平貿易的精神，相信全世界都在看，既然是這樣子的話，相信將來我們還是會有更多分散市場的行動，在產業面，而不是在政治面，希望能夠創造農民最大的福祉跟利益。



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