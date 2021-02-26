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正統鹿耳門聖母廟媽祖2021宗教文化系列活動　黃偉哲鞭春牛保平安

▲正統鹿耳門聖母廟媽祖2021宗教文化系列活動，26日元宵節上午9時15分許，舉辦「鞭春牛」儀式，邀請台南市長黃偉哲進行鞭春牛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲正統鹿耳門聖母廟媽祖2021宗教文化系列活動，26日元宵節上午9時15分許，舉辦「鞭春牛」儀式，邀請台南市長黃偉哲進行鞭春牛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正統鹿耳門聖母廟媽祖2021宗教文化系列活動，26日元宵節上午9時15分許，舉辦「鞭春牛」儀式，邀請台南市長黃偉哲進行鞭春牛，黃偉哲市長在聖母廟主委王明義等人陪同下，依古禮進行，儀式結束後，將進行進火恭送春牛，廟方也準備限量300份平安御守贈予民眾保平安。

聖母廟主委王明義指出，2021年過年活動，因應防疫需求，台南市文化局迎春禮、正統鹿耳門聖母廟元宵高空煙火、炸蜂炮等相關活動，相繼公告暫停，唯辛丑年春牛經廟方請示鹿耳門媽旨示，今年不宜搶春牛，但鞭春牛儀式照常進行，且鞭完春牛後須恭送（化掉）春牛，其春牛香灰可供民眾帶回保平安。

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▲正統鹿耳門聖母廟媽祖2021宗教文化系列活動，26日元宵節上午9時15分許，舉辦「鞭春牛」儀式，邀請台南市長黃偉哲進行鞭春牛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟鞭春牛儀式定於2月26日農曆正月十五日，早上9時15分許舉行，由台南市長黃偉哲親自舉行鞭春牛儀式後，進行點火儀式，恭送春牛，廟方也準備限量300份平安御守，內含五穀、銅幣、平安符、春牛灰（意：五穀豐收、財源廣進、平安晉福）贈于民眾。黃偉哲市長26日上午依吉時與聖母廟主委王明義進行鞭春牛儀式，吸引眾多信眾駐足圍觀。

由於欲領取300份限量御守民眾眾多，26日上午9時許，廟方就依序發放號碼牌給排隊民眾，廟方指出26日下午2時過後至28晚上6時間，民眾可攜號碼牌至該廟辦公室領取御守，沒拿到號碼牌的人也能限定26當日下午2時至晚上6時前，向廟方索取春牛灰帶回保平安，索取完為止。


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