大陸首個「單針接種疫苗」上市　預計年產5億劑

▲大陸預計今年至少完成一半以上人群，接受新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸首個腺病毒載體新冠疫苗於25日獲批附條件上市，這也是全球第一個進入臨床的新冠疫苗。據了解，該疫苗，最大的特點能快速生產，預計年產能可達5億支，目前為止平均有6個月有效抗體。

據了解，該款疫苗由中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇團隊和康希諾生物合作研發。該疫苗是目前大陸批准上市的新冠疫苗中，唯一可採用單針接種程序的疫苗；單針接種14天後即可獲得良好保護效果，可在2-8℃的條件下運輸保存。

▲中國工程院院士陳薇。（圖／翻攝 央視）

據《澎湃新聞》引述報導指出，針對該疫苗發展，央視主持人白岩松在直播節目《白·問》第二期，專訪中國工程院院士陳薇，探討解密外界極為關注話題，包括歷時一年多研發的疫苗安全性？以及產能是否能再提升？

報導稱，陳薇表示，「到現在為止，接種的人群包括一種極端環境下的人群，沒有發現跟疫苗相關的嚴重不良反應，也沒有發現跟其他疫苗有不一樣的特別特殊的不良反應。」

她建議大眾，到目前為止疫苗抗體的數據是6個月，有的打完一針疫苗6個月後再打一針增強型，可以有10倍、20倍免疫反應的增高。舉例，大陸疫苗在巴基斯坦重症保護率所呈現的數據很好，一萬八千多人的觀察，在所有人重症保護率能達到90%以上。

▲大陸首個「單針接種疫苗」申請上市。（圖／翻攝 大陸國家藥品監督管理局）

未來，大陸腺病毒載體新冠疫苗附條件上市後，產能可以達到多少劑？依照大陸現有疫苗產能是3億劑，陳薇說「我們做的是基因工程疫苗，基因工程疫苗最大的特點就是能夠快速化的生產。」年產能在今年能達到5個億是沒有問題，而且只打一針，5億劑相當於是5億人的接種，不是2.5億人的接種。