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全力對抗變種病毒！輝瑞研究「加強劑」效力　超前部署改良版疫苗

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲在莫德納推出加強劑後，輝瑞也將展開臨床試驗，研究第3劑疫苗對抗變種新冠病毒的效力。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與BioNTech將展開一項新的臨床試驗，以評估他們的疫苗在接種第3劑後，是否能增強其對抗變種新冠病毒的能力。此外，他們也研發了一款經改良的疫苗，並將在取得美國、歐洲和其他監管機構的同意後，開始研究改良版疫苗的效力。

綜合路透社與《時代雜誌》報導，在第3劑疫苗的實驗中，研究人員將挑選出144名在6至12個月前曾接種輝瑞疫苗的受試者，並為他們施打30微克的第3劑疫苗，以測試加強劑在對抗變種新冠病毒的能力。

▲▼實驗室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲輝瑞已成功研發出改良版疫苗。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

輝瑞也指出，若監管機構放行的話，他們也會研究改良版疫苗作為加強劑的效度。不過，他們不會過於追求改良版疫苗的有效性，試驗的重點將著重於改良版疫苗的抗體反應和作為加強劑的安全性。

輝瑞指出，展開第3劑疫苗的試驗與推出改良版疫苗並不意味著原始疫苗已失去保護力；相反，他們相信，原始疫苗有能力對抗在南非和英國發現的變種病毒，但由於新冠病毒的變種速度超乎預期，他們有必要提前做好對抗病毒變種的準備。

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