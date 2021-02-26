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沒人敢打疫苗蘇院長率先！　國民黨團FB問蔡總統：妳要不要打？

▲▼立法院 蘇貞昌專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備 答詢 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌表示若沒人敢打疫苗，他會率先施打。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

COVAX公布首批疫苗配送名單，台灣預計分配到20萬劑AZ疫苗，行政院長蘇貞昌今（26）日表示「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先」。對此，國民黨立院黨團大聲問蔡英文總統，「未來疫苗來了，妳要不要打？」

國民黨團在臉書PO文表示，政府首長帶頭打疫苗是給人民信心，具示範作用！當時美國準總統拜登，未上任前率先施打BNT疫苗，美國人民看到總統打了，全民安心了，口罩也戴起來了。

國民黨團續指，現在預估第一波入台英國牛津AZ疫苗可望率先抵台，AZ疫苗效力外界反應不一，醫護人員施打信心不足，蘇貞昌半推半就才說「沒人敢打我來打」。

國民黨團問說「陳時中有疫苗不敢率先施打，如何給人民信心？」萊豬開放全民人心惶惶，卻以有三高不吃萊豬，有健康風險的萊豬不吃，有健康風險的疫苗不打。如果有疑慮，為什麼要全民吃？為什麼要醫護打？這樣的部長，如何給人民信心？醫護為什麼要當白老鼠？最後並詢問蔡總統，「未來疫苗來了，要不要打？」

國民黨立委林為洲26日質詢時說，國人普遍對AZ疫苗比較沒信心，有醫護就稱不急著打AZ疫苗，然而該種疫苗卻是最快進口台灣，因此為鼓勵醫護，衛福部長陳時中是否應帶頭施打AZ疫苗，展現信心，總不可能態度保留，要等輝瑞疫苗抵台再施打疫苗。

陳時中對此卻回說，如果第一批疫苗數量不足，他又率先施打的話怕被外界解讀是搶著接種。但一旁蘇貞昌隨即表示，「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先」。林為洲聽聞後大讚，「這個好，這樣講就對了」。

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