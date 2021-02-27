農委會曝光外銷鳳梨總產量　盤點「5作物」主力外銷在大陸

▲台灣鳳梨遭大陸宣告3月1日起暫停進口。（圖／記者姜國輝攝）



記者林彥臣／綜合報導

大陸海關總署25日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將自3月1日起暫停我方鳳梨輸入，在國內引發政治人物挺台灣鳳梨的宣傳行動。不過農委會26日晚間曝光台灣外銷大陸鳳梨的總產量，並且啟動相關的因應措施。

農委會指出，109年迄今輸陸鳳梨共計6,200批，接獲陸方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79%。這些害蟲亦發生於中國大陸，依國際規範可經燻蒸處理滅除風險。

農委會說明，中國大陸於109年3至5月間通知我方鳳梨檢出介殼蟲後，為預防影響臺灣鳳梨輸中，農委會自10月19日已公告申報輸出時須檢附包裝場資料表並加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫。其後迄今輸陸鳳梨656批，均未接獲中國大陸不合格通知，顯示強化措施奏效。

▲農委會主委陳吉仲說明大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者黃國霖攝）



根據《中央社》報導，台灣外銷的鳳梨佔總產量的1成，其中銷往中國佔95.2%，近3年銷中12萬2876公噸、產值1億5523.2萬美元，也就是拉抬1成銷量可穩價。

這次被暫停輸入中國的鳳梨，主產區依序為屏東縣（占30%）、高雄市（占14%）、台南市（占14%）、嘉義縣（占13%）、南投縣（占12%）及花東等地區。盛產期為3月底到4、5月間，6月差不多尾聲。

農委會國際處統計，過去3年（2018到2020年），台灣農產有做外銷，且以銷往大陸為主（超過9成）計有6種，分別是：

檳榔（幾乎100%），過去3年才賣313公噸、產值46.3萬美元。

蓮霧（98.1%）近3年銷12536公噸、產值4825.7萬美元。

鳳梨釋迦（96.9%），近3年銷中39171公噸、產值1億1322萬美元。

葡萄柚（94.7%），近3年銷中3004公噸、產值393.3萬美元。

柳橙（92.5%）近3年銷中3576公噸、產值255.1萬美元。

農委會副主委陳駿季說，農委會已在洽詢電商平台、通路商協助銷售，呼籲民眾到電商平台、量販超市等通路購買相挺，同時在建置企業團購平台中，藉此強化團購，預計拉抬1成銷量，藉此穩定產地價在近2年平均價格每公斤新台幣21.3元。