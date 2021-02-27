　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農委會曝光外銷鳳梨總產量　盤點「5作物」主力外銷在大陸

▲▼鳳梨,水果,水果攤,果農,一日五蔬果。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣鳳梨遭大陸宣告3月1日起暫停進口。（圖／記者姜國輝攝）

記者林彥臣／綜合報導

大陸海關總署25日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將自3月1日起暫停我方鳳梨輸入，在國內引發政治人物挺台灣鳳梨的宣傳行動。不過農委會26日晚間曝光台灣外銷大陸鳳梨的總產量，並且啟動相關的因應措施。

農委會指出，109年迄今輸陸鳳梨共計6,200批，接獲陸方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79%。這些害蟲亦發生於中國大陸，依國際規範可經燻蒸處理滅除風險。

農委會說明，中國大陸於109年3至5月間通知我方鳳梨檢出介殼蟲後，為預防影響臺灣鳳梨輸中，農委會自10月19日已公告申報輸出時須檢附包裝場資料表並加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫。其後迄今輸陸鳳梨656批，均未接獲中國大陸不合格通知，顯示強化措施奏效。

▲▼農委會說明大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者黃國霖攝）

▲農委會主委陳吉仲說明大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者黃國霖攝）

根據《中央社》報導，台灣外銷的鳳梨佔總產量的1成，其中銷往中國佔95.2%，近3年銷中12萬2876公噸、產值1億5523.2萬美元，也就是拉抬1成銷量可穩價。

這次被暫停輸入中國的鳳梨，主產區依序為屏東縣（占30%）、高雄市（占14%）、台南市（占14%）、嘉義縣（占13%）、南投縣（占12%）及花東等地區。盛產期為3月底到4、5月間，6月差不多尾聲。

農委會國際處統計，過去3年（2018到2020年），台灣農產有做外銷，且以銷往大陸為主（超過9成）計有6種，分別是：

檳榔（幾乎100%），過去3年才賣313公噸、產值46.3萬美元。

蓮霧（98.1%）近3年銷12536公噸、產值4825.7萬美元。

鳳梨釋迦（96.9%），近3年銷中39171公噸、產值1億1322萬美元。

葡萄柚（94.7%），近3年銷中3004公噸、產值393.3萬美元。

柳橙（92.5%）近3年銷中3576公噸、產值255.1萬美元。

農委會副主委陳駿季說，農委會已在洽詢電商平台、通路商協助銷售，呼籲民眾到電商平台、量販超市等通路購買相挺，同時在建置企業團購平台中，藉此強化團購，預計拉抬1成銷量，藉此穩定產地價在近2年平均價格每公斤新台幣21.3元。

ET快訊
楊千霈現身安慰趙小僑！　留言「提到2女兒」被砲轟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

農委會曝光外銷鳳梨總產量　盤點「5作物」主力外銷在大陸

沒人敢打疫苗蘇院長率先！　國民黨團FB問蔡總統：妳要不要打？

封殺台灣鳳梨事件大陸「一個動作」　國民黨看見壞消息中一線曙光

台鳳梨遭擋仍有轉機　江啟臣：兩岸應恢復溝通才能保台

國產替代進口疫苗？　連勝文籲政府：扶植本土疫苗廠別只出一張嘴

新冠疫苗接種需自費？　陳時中：全用公費打

侯友宜宣布：新北4間醫院自費採檢3月起調降至5800

寶高園區說明會大爆棚！「企業佈局必爭之地」3月啟動招商

台灣鳳梨突遭封殺！　律師點出「背後真相」：多年前菲律賓也是

賴清德大口吃「鳳梨車車」　挺農民的心絕對堅定

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

台灣妹買「比臉大雞排+烏龍珍奶」 日本同事大讚：好吃到有罪惡感

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

草泥馬「麥可」出門拜拜求平安　王宥忻教育小孩＆寵物都一樣

農委會曝光外銷鳳梨總產量　盤點「5作物」主力外銷在大陸

沒人敢打疫苗蘇院長率先！　國民黨團FB問蔡總統：妳要不要打？

封殺台灣鳳梨事件大陸「一個動作」　國民黨看見壞消息中一線曙光

台鳳梨遭擋仍有轉機　江啟臣：兩岸應恢復溝通才能保台

國產替代進口疫苗？　連勝文籲政府：扶植本土疫苗廠別只出一張嘴

新冠疫苗接種需自費？　陳時中：全用公費打

侯友宜宣布：新北4間醫院自費採檢3月起調降至5800

寶高園區說明會大爆棚！「企業佈局必爭之地」3月啟動招商

台灣鳳梨突遭封殺！　律師點出「背後真相」：多年前菲律賓也是

賴清德大口吃「鳳梨車車」　挺農民的心絕對堅定

為賞櫻拆幼兒園？內湖人淚訴：幼教不友善怎麼生　呼叫高嘉瑜伸冤

逼外送員爬6樓！3大袋「66罐飲料」重量曝光　路人試拿：什麼鬼啊

高雄「家庭堡壘」翻車…路口左切先追撞前車　沒閃過又撞保時捷

影／電動車商機來了！台灣這產業最有機會賺到錢

老虎伍茲重返球場？　盼複製72年前霍根「車禍後贏6大滿貫」

農委會曝光外銷鳳梨總產量　盤點「5作物」主力外銷在大陸

天主教曉明幼兒園年年滿招　一甲子校舍斥資8000萬重建

以色列疫苗採購奪冠，為何台灣不行？台灣生技人才出走的警訊（黃韻如、高子翔、蘇育平、鄭如韻）

中學五人制／高男複賽戰況膠著　興華、民雄率先確定晉級

鳳梨自曝是癡情種！　認前女友罔腰是恩人…暖喊「沒後悔認識她」

我要棒塞！屁孩孫拿假便便惡整 阿嬤反應超嫌棄...下秒直接識破

政治熱門新聞

大陸暫禁台灣鳳梨　國民黨：壞消息中見一線曙光

台灣鳳梨遭封殺！　律師點出真相

蘇貞昌率先打疫苗　國民黨團反問她要不要打？

農委會曝光外銷鳳梨總產量　盤點「5作物」主力在大陸

柯文哲令：禁停公有停車場、停路邊貼「欠錢」

費鴻泰大罵陳時中：我要你下台

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

中國暫禁台鳳梨輸入　王定宇：可訴諸WTO

台鳳梨遭擋　江啟臣：兩岸應恢復溝通才能保台

連勝文籲政府：扶植本土疫苗廠別只出一張嘴

快訊／蘇震清突宣布退出民進黨

其他水果恐遭陸擋？　陳吉仲：不會！

侯友宜：新北4間醫院自費採檢3月起調降至5800

賴力挺農民　大口吃「鳳梨車車」

更多熱門

相關新聞

鳳梨自曝是癡情種！　認前女友罔腰是恩人

鳳梨自曝是癡情種！　認前女友罔腰是恩人

變性網紅罔腰18日曬出超音波照宣稱「懷孕」，引發各界廣大討論，前男友鳳梨（本名：吳泓逸）也因此慘遭波及，電話被打爆、私訊收不完，爆氣開直播大罵，搞笑台腔反而圈粉無數。他日前在受訪時感性透露，從沒後悔認識罔腰，更說對方是自己的恩人。

陸禁台灣鳳梨　台商：改銷東南亞

陸禁台灣鳳梨　台商：改銷東南亞

大陸暫禁台灣鳳梨　國民黨：壞消息中見一線曙光

大陸暫禁台灣鳳梨　國民黨：壞消息中見一線曙光

鼠薯直播吃麵吸1.5萬人！罔腰插入

鼠薯直播吃麵吸1.5萬人！罔腰插入

Pineapple Lose是啥？鼠薯撂「台式英文」挺果農

Pineapple Lose是啥？鼠薯撂「台式英文」挺果農

關鍵字：

鳳梨農委會介殼蟲

讀者迴響

熱門新聞

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

華晨宇被爆撒8億「拒婚張碧晨」！

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看愛妻慘死淚崩

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

楊千霈安慰趙小僑！　留言「提到2女兒」挨轟

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

「鼠薯」爆氣直播10天圈粉10萬人

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

即／罔腰懷孕真假　衛生局：已完成陳述

55歲的邰智源到底在拚什麼？

女29樓搭電梯　瞬間墜到地下3樓

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

鼠薯直播吃麵吸1.5萬人！罔腰插入

更多

最夯影音

更多
《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道
搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面