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陸製造機會「蔡政府不領情」　潘兆民：兩岸僵局難解

▲▼陸委會主委邱太三。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者曾俊豪攝）

文／中評社

近日，陸委會和國台辦互相喊話，讓外界感受些許「暖意」。儘管，陸委會主委邱太三剛上任也表態，希望儘快有序恢復兩岸交流，卻換來大陸禁止台鳳梨輸入。追根究底，還是民進黨對於大陸多次拋出的「九二共識」無回憶。對此，東海大學政治系教授潘兆民也分析，民進黨無法接受九二共識，大陸製造的機會，蔡英文不領情，邱太三的春暖花開期許也沒用，兩岸短期內還會僵持下去。

針對國台辦與陸委會近日隔空對話，東海大學政治系教授潘兆民接受中評社訪問表示，蔡政府出於美國政權轉變的壓力，向對岸拋出「春暖花開」的期許，國台辦除了以九二共識為一貫回應立場，其實在話語間也製造機會，讓蔡政府能有接受九二共識的契機。可是關鍵在於，民進黨過去的政治操作及立場鮮明，不可能去承認九二共識，蔡英文不領情，邱太三無法作主，兩岸破冰短期內是沒譜。

不過，潘兆民也認為，新任陸委會主委邱太三若真的務實看待兩岸關係，即便無法公開接受九二共識，還是可以從行政上做起，以實際行動重建兩岸互信，例如，鬆綁國安五法、減少對立性政策、重啟金門小三通等。另可嘗試強調，以中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務，至少說法符合一中框架，北京較可以接受，唯有先建立互信，兩岸才有可能再談出新共識。

潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學政治學系暨通識教育中心合聘教授，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

潘兆民認為，這次國台辦與陸委會的對話，除了各自闡述立場外，也透露出些許重啟互動的可能性，首先邱太三拋出「春暖花開」，是蔡政府近年來陸委會系統相對緩和、正面的發言，國台辦的回應也算開放，身段甚至有放軟，包括提到「承認九二共識的歷史事實」，與蔡英文2016就職演說的“「二會談的歷史事實」有共通點。另外，也間接表達了九二共識不等於一國兩制，感覺有意製造機會，讓台灣包括執政黨、在野黨、人民有接受九二共識的契機。

但問題是，對岸製造機會，民進黨卻不可能重拾九二共識。潘兆民說，九二共識是北京堅持兩岸協商的基礎原則，從這次國台辦的發言可以感受到，兩岸互動只有九二共識、其餘免談，蔡英文雖然曾提到九二會談事實，但該說法只是認知到有那段歷史，仍不承認兩岸互有共識，蔡英文不領情，邱太三的春暖花開期許也沒用，兩岸就只有繼續僵持下去。

▲東海大學政治系教授潘兆民談柯文哲赴雙城論壇。（圖／翻攝自直播）

▲東海大學政治系教授潘兆民。（圖／翻攝自直播）

除了九二共識，兩岸有無其他解套方法？潘兆民說，關鍵還是建立互信，其實兩岸只要有互信，什麼都好談，馬英九時代的兩岸關係升溫，也並非全然是因為九二共識所促成，真正的立基在於雙方先有互信才可能建立共識，有共識才有後續互動交流的可能，九二共識只是名詞，重點在於其核心的一中框架，所以民進黨無法接受九二共識，但若可以透過其他方法重建兩岸互信，兩岸僵局仍有可能解套。

潘兆民認為，假如民進黨願意在重建兩岸互信花心力，並有初步成果後，或許有機會提出的兩岸論述，當然這個說發一定是要北京可接受的，例如，可嘗試重申以「中華民國憲法」及兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，至少相關說法符合一中框架，北京較可以接受。

他提到，國台辦特別解釋「九二共識」的來龍去脈與定義，強調共識內涵在於「一中原則」，所以一中才是關鍵，民進黨不正面表述一中，但奉行「中華民國憲法」，基本上也是在一中框架下行事，這或許是可行選項。

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