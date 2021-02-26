大埔事件彰化版！「張藥局」同學祖厝被拆夷平

▲曾藥師的祖厝被新地主拆除夷平。（圖／曾藥師提供）

記者唐詠絮／彰化報導

田尾鄉由地主發起的「十甲自辦市地重劃區」，自2013年至今因土地分割與補償費問題，一波三折，今(26)日曾姓地主的祖厝被拆除夷平，他說原本說好留中山路旁的地，如今卻被分到其他地區，就連土地也被「新地主霸佔」，氣得跳腳，已經決定和其他幾名地主對縣府提出行政訴訟，下周開庭。

曾地主是田尾「佑仁藥局」的藥師，更是苗栗大埔事件「張藥局」已故老闆張森文仁德藥專同班同學，在大埔事件爆發後也曾專程開車北上聲援，他今天接受電訪時相當的無奈、氣憤又難過的說，他只是一個「小蝦米」，希望外界能看到他們所受的不平等待遇。

「十甲自辦市地重劃區」自台1線中山路二段及民族路一段以北至公園路土地，面積約103,197平方公尺，曾藥師說，土地重劃會先後找來兩家土地開發公司，土地持有人也從30人增加到數百人，2017年重劃會推翻原來土地分配決議，並重新進行分配，前仍有部分地主認為權益受損，向法院聲請「土地分配無效」之訴。

曾藥師說，當初2013年已和重劃籌備會簽署公證書，要將祖厝土地分配給我，所以才會簽重劃同意書並配合中山路拓寬拆遷，沒想到重劃會成立後侵占背信，將祖厝土地，分配給重劃會等人，「我已經提出土地分配無效訴訟，現在還在最高法院審理中。」

▲曾藥師未被拆除前的祖厝。（圖／曾藥師提供）

但新地主莊男氣得說，祖厝土地重劃前為土地公會土地，曾家古厝實為佔用，而地主土地公會於重劃開始後不再收取曾家租金，並將該土地位置全由重劃會全權處理，重劃時曾藥師也收取了293萬元補助，並同意限時拆遷，但收了補償金之後卻又藉故不執行。

莊姓地主強調，目前執行拆屋還地的程序一切合法，只是沒想到曾藥師卻稱該土地為祖厝土地；另外重劃區內數百地主，事實上絕大部分都是持有數年以上的原地主，相關資料可透過地政事務所查詢。

這場延續7年的紛爭，議員黃盛祿說，當然未來曾藥師與莊姓地主勢必要為「被拆掉的祖厝」對簿公堂，但這將近300人有許多地主分不到1坪地、有的更分到幾米，全國應該找不到有這樣好心的地主願意重劃，更加質疑其中涉及的土地利益，至於這塊土地重劃事實真相如何，更希望檢調司法單位進一步調查釐清確切的真相。

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