台鳳梨遭擋仍有轉機　江啟臣：兩岸應恢復溝通才能保台

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

針對中國禁止台灣鳳梨進口政策，總統蔡英文表達譴責，並啟動專案機制，將投入10億元經費降低農民衝擊。對此，國民黨主席江啟臣26日表示，這次的危機仍有轉機，兩岸應恢復溝通才是真正的「保台」。

江啟臣指出，台灣鳳梨是否帶有病蟲害，所帶的蟲害是否對進口國帶來嚴重威脅，需要通過科學專業嚴謹認定，兩岸官方唯由儘速恢復溝通化解爭端，保障台灣農民生計，讓農產順利出口，才是真正的保台，大陸方面也應秉持善意，科學認定，不該有政治因素考量。

江啟臣表示，保台靠的是政府溝通的實力。在2016年初，因為陸方以為茂谷為柑，非原本開放進口的橙或橘，所以列入排除名單，當時他就要求相關單位向陸方說明後，同年2月台中茂谷順利輸出大陸，圓滿解決台灣茂谷輸陸擋關危機。

江啟臣也說，國民黨執政時期, 兩岸簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」此次暫停進口鳳梨一事，大陸方面通過協議平台，向我方主動通報，這是壞消息中的一線曙光。他希望政府善加運用，為農民爭取最大權益。

另外，陸委會主委邱太三曾說要恢復兩岸溝通，江啟臣認為，從這次鳳梨遭禁止進口就是很好的機會，務實科學的溝通，農委會也應該主動跳出來幫忙，不應該沒有作為，會持續爭取平等貿易挺農民。

▼江啟臣認為，台灣鳳梨禁輸陸仍有轉機，兩岸應恢復溝通才能保台。（圖／翻攝江啟臣臉書）







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