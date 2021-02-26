勞力署中彰投青年顧問團成軍　盼成年輕人「求職神隊友」

▲勞動力發展署中彰投「青年校園顧問團」成軍。（圖／勞動力發展署中彰投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

勞動部勞動力發展署中彰投分署首屆「青年校園顧問團」，日前正式成軍，廣納中部地區多所大專院校的青年菁英，希望將分署計畫和服務措施推廣至校園，匯集新世代的想法和需求，未來在政策執行上讓青年們更有感。

中彰投青年團於24日舉行首場座談會，分署長林淑媛和主管們都出席，與21名青年顧問進行跨世代交流對談，針對包括職業訓練、青年就業及創業、大專生職涯準備、在地產業發展等議題暢所欲言。

東海大學社會學系學生陳泓元表示，平時就關心公共議題，對創新創業與偏鄉地區發展最感興趣，希望未來能更深入了解勞動部協助地方產業發展的多元就業開發方案，並協助宣導推動，透過公共參與整合理論與實務，讓自己成長。

暨南大學研究生林彥薰說，本身是中彰投分署的青年職涯發展中心志工，很期待在「青年校園顧問團」認識更多不同領域的朋友，拓展視野和人脈，並將政府提供的青年就業促進資源所得經驗分享給更多人。

林淑媛指出，「青年校園顧問團」現有30位成員，都來自中部17所大專院校、平均年齡20至25歲；針對即將出社會的青年們，中彰投分署青年職涯發展中心提供免費職涯諮詢、職業興趣測驗、辦理求職講座等活動，詳情可至中彰投分署青年職涯發展中心官網（https://ysmb.wda.gov.tw/）查詢。

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