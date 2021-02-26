蘇貞昌：已採購2000萬劑疫苗　最快第一季開始施打

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌今赴立法院專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬基金。針對外界關注的疫苗採購情況，蘇貞昌在報告中提到，目前確定已經可以獲得的國外疫苗約2000 萬劑，包含全球疫苗供應平台（COVAX）約 476 萬劑、阿斯特捷利康（AstraZeneca） 疫苗1000萬劑及莫德納（Moderna）疫苗 505萬劑，並持續與其他國內外廠商洽購。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌表示，過去1年多來，全世界遭逢武漢肺炎疫情肆虐，到今天已有超過 1億1千萬人確診，超過250萬人死亡，單美國就超過50萬人，遠遠超過美 國在第一次、第二次世界大戰及越戰陣亡的總人數。

「我國面對疫情未鎖國、封城、停課，還能正常生活，怎麼做到的？」蘇貞昌說，因政府反應快、政策判斷正確，防疫工作做的早又對，國人也信任政府，配合防疫SOP，而「做的早、做的對、做的最到位」可從牛津大學「各國政府防疫政策嚴格指標」（GovtStringencyIndex）看出，我國防疫貴在超前部署、最穩定、始終如一，不曾忽嚴忽鬆，結果效果最好。

談到疫苗採購，蘇貞昌解釋，世界各國競相購買或研發疫苗，目的是希望疫苗抑制疫情擴散，讓人民儘早恢復正常生活，但台灣疫情控制得當，人民一直過著正常生活。

▲蘇貞昌和衛福部長陳時中討論專案報告內容。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌舉例，以色列是目前全球疫苗接種率最高的國家，有超過半數人民至少接種第一劑，才在日前宣布要讓人民進入正常生活的第一階段，讓商店恢復營業，圖書館和博物館重新開放，可台灣從來沒有關閉過。

蘇貞昌說，台灣取得疫苗是要防守邊境，要保護第一線醫護、防疫人員，因為我國951個確診案例當中，僅有77例本土，包含部立桃園醫院群聚感染事件的源頭，也是因為照顧境外移入的確診者，因此如果早日獲得一定的疫苗數量，就能緩解邊境壓力。

而備受關注的疫苗採購狀況，蘇貞昌也在到報告中整理，目前已簽約的疫苗數量約2000萬劑，包含全球疫苗供應平台（COVAX）約 476 萬劑、阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗1000萬劑及莫德納（Moderna）疫苗505萬劑，預計最快自今年第一季起陸續供應。首批疫苗施打順序的原則也已擬定，到貨後即可提供第一線醫護人員優先施打。疫苗所需的冷鏈系統也已完成規劃，接種作業的布建都在積極整備中。

蘇貞昌說，政府同時全力協助加速國內疫苗研發上市，並給予經費補助，在行政流程及緊急使用授權上，也全力予以支持。蘇說，疫苗是重要戰略物資，會確保未來可以自給自足，要將疫苗製造、研發掌握在自己手上，未來甚至可以幫助有需要的國家。

▲台灣已向外國採購2千萬劑新冠疫苗。（圖／行政院提供）