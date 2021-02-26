國安局抓到境外勢力對台認知作戰　邱太三：這種事情越少越好

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

國安局近日接獲檢舉，有自稱是國安人士透過匿名假帳號，指稱國安局有不法監聽黨政公職、外交人員。對此，陸委會主委邱太三26日表示，過去陸方對台灣的認知作戰都有一定力道，也引發台灣民眾的不良反感，「這種事情對兩岸人民都不會有好的印象，能夠越少越好」。

國安局近日接獲檢舉，有自稱是國安人士透過匿名假帳號，以網路社群貼文、投書方式爆料，散播經變造的不實資料，稱國安局有不法監聽黨政公職、外交人員。對此，國安局25日指出，這是企圖製造我國與理念相近國家、政府與國民、政黨與政黨間的對立，是典型認知作戰樣態。

行政院長蘇貞昌26日率領相關部會首長，赴立法院就「COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備」、「百億養豬產業基金」等相關事項進行專案報告，並備質詢。

邱太三會前受訪時表示，目前還在做最後確認，到底是由什麼樣的地方、人、方式在做對台灣的認知作戰，過去陸方對台灣的認知作戰都有一定的力道，也引發台灣得民眾不良反感，「這種事情對兩岸人民都不會有好的印象，能夠越少越好」。

談及後疫情時代是否恢復兩岸交流，邱太三則認為，政治性比較高的交流，還是要累積相當多的互信才能開始，而像是民間的商務、文化等交流，就會是累積的開始。

▲向華強父子申請來台居留遭拒。（圖／記者林敬旻攝）



此外，香港影視大亨向華強（龍五）申請來台依親居留，25日遭內政部移民署因「國安理由」駁回，陸委會隨後表示，尊重移民署依法作出的決定，並指向華強可尋求相關救濟。

對此，邱太三表示，陸委會向來不會針對各案做評論，陸委會尊重由主管機關邀集各相關機關聯手所做的決定，陸委會都有將各機關所收到的資訊，提供給聯審委員會的委員參考。

至於向華強若再次提出申請，未來陸委會是否會提供協助，邱太三則說，原則上還是由聯審委員會處理，各機關會就相關的法律規定，提供他們資訊與意見。

邱太三也再次強調，「九二共識」這個詞不管是各說各話，或者有不同解讀，都已經在台灣引發1、20年爭議，陸方對這個議題的詮釋做了過多解釋，坦白講引發台灣民眾相當大的反感，這也是陸方應該去注意到的。

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