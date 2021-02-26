向華強父子來台居留「國安理由」遭拒　陸委會回應

▲向華強父子申請來台居留遭拒。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾俊豪／台北報導

香港影視大亨向華強父子申請來台依親居留遭到否決，陸委會新任主委邱太三今（26日）指出，陸委會向來不對個案評論，尊重主管機關邀請各機關聯審所做的決定，目前是以國安理由被拒。至於若向華強再提出申請，陸委會是否提供協助，邱太三表示，相信聯審機關會就相關法律規定諮詢有關單位。

向華強在周潤發電影中飾演「龍五」，冷酷的角色至今仍深植影迷心中。不過，現實生活的他，立場親近大陸，也曾擔任中國電影基金會名譽副會長，甚至因為有犯罪紀錄，早年多次被拒絕入境台灣。至於向華強的兒子向佐，目前則是中共共青團附屬組織「中華全國青年聯合會」的委員。

陸委會發言人邱垂正去年底證實，向華強父子提出依親居留申請，且正由主管機關作業中，將依法規予以審核。移民署25日發布新聞稿，向華強父子申請在台居留案，經會商相關單位審查，認為有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條所規定的不予許可情形，依規定不予許可居留。

邱太三上午列席立法院院會「COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金」專案報告並備質詢，進入院會前，針對媒體提問，除表示陸委會不針對個案作評論，但也提到，目前得知向華強父子是因為國安理由遭拒。

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者曾俊豪攝）