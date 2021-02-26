拜登與沙烏地國王通話　重申人權法治重要性

▲ 拜登25日與沙爾曼通話。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國白宮表示，總統拜登今天與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼通電話，重申美國協防沙烏地阿拉伯的承諾，但也強調人權的重要性。自拜登上月20日就職後，這是兩人遲來的首度通話。

法新社報導，白宮聲明指出，拜登與沙爾曼（King Salman）討論「美國承諾在沙烏地阿拉伯面臨來自與伊朗結盟團體的攻擊時，協助捍衛沙國領土」；不過，拜登在電話中也「申明美國對普世人權和法治的重視」。

美國「華盛頓郵報」記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年10月2日前往沙烏地駐伊斯坦堡總領事館領取再婚所需文件，卻遭到沙烏地派出的暗殺小組殺害，遺體至今尚未尋獲，據信哈紹吉是遭分屍。

哈紹吉生前旅居美國，堪稱中東最具影響力記者，經常撰文針砭沙國實際掌權者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammad bin Salman）。

美方針對這起謀殺案的情資報告近日即將出爐，讓這通電話蒙上一層陰影。

據路透社消息，國營的沙烏地新聞社（SPA）也報導了沙爾曼今早與拜登通話一事。

沙烏地新聞社在聲明中表示：「國王在與拜登的通話中，強調兩國間的深切聯繫及增進夥伴關係的重要性，以維護雙方利益，並實現區域和國際安全與穩定。」（譯者：李佩珊／核稿：曾依璇）