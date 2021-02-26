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北京冬奧倒數一年！國際抵制聲浪高　白宮語帶保留：未作最終決定

▲▼北京冬季奧運會。（圖／路透）

▲倒數北京冬季奧運會開幕只剩一年，但拜登政府至今仍未決定是否要抵制冬奧。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

北京舉辦的冬季奧運會將於2022年2月4日開幕，但最近卻有越來越多國家響應人權組織「抵制冬奧」的呼籲，以表達對中國政府不公平對待新疆維吾爾及其他少數民族的不滿。美國白宮25日表示，拜登政府目前尚未決定是否加入抵制行列，不過他們會尋求美國奧委會的建議。

▲▼白宮發言人莎琪（Jen Psaki）。（圖／路透）

▲白宮發言人莎琪表示，政府會先徵詢美國奧委會的建議後才作出決定。（圖／路透）

據CNBC報導，儘管共和黨人強烈要求拜登延續川普抵制北京冬奧的立場，或要求國際奧委會更換冬奧的舉辦地點，但白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，政府目前還未就此事做出最終決定，「但我們會在事前先徵詢美國奧委會的建議」。她也指出，美國政府相信，對中國與世界各國政府而言，更有效的行動方針是直接參與人權和地緣政治問題。

莎琪的說法與她早前的立場相比稍有不同，她在2月3日曾明確表示，美國不會改變參加冬奧的慣例，因此美國未有抵制北京冬奧的計劃。她當時指出，「我們目前沒有要改變對北京冬奧的立場或計劃。」美國奧委會發言人梅森（Jon Mason）告訴CNBC，委員會反對美國加入抵制冬奧的行列，因為抵制的行為不止對運動員產生負面影響，也無法有效解決全球問題。

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