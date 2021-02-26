川普2024霸氣回歸！　CNN：他正在籌劃「王者復仇記」

▲美國前總統川普正在思考2024年出馬的可能性。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國前總統川普卸任後的動向仍然是大眾關注的焦點，如今更傳出， 他將在28日的演說中，提及出馬2024總統大選的可能性，引發熱議。根據CNN報導，川普目前最常做的事就是打高爾夫球，同時策劃自己的「復仇計畫」，以便4年後捲土重來。

根據CNN報導，川普最近都待在南佛羅里達州，平時早上會到高爾夫球場打球。據悉，他近日因為開球距離增加20碼而得意洋洋。而在結束上午的高爾夫行程後，他會回到海湖莊園，並認真思考兩個問題：誰會支持他、誰會反對他。

根據多名川普的親信透露，他最大的目標就是要在2024年重新出馬總統大選，在那之前要先確保目前的刑事調查不會影響到他，並在2022年參選期中選舉，好向所有反對者與支持者證明，他是共和黨的最佳操控者。

另一方面，川普長子小唐納的親信透露，一旦2022年選戰進入高潮，小唐納將會活躍於競選活動中，而他也很有可能成為川普有意培養的政壇接班人。至於經常出現在鎂光燈前的伊凡卡則已經失去了對於政治的熱忱與興趣，據了解，她目前只想專注在自己的家庭上，與此同時，她在川普選民中的支持度也早就被小唐納超過了。

事實上，如果身為川普掌上明珠的伊凡卡自願放棄從政之路，勢必能為小唐納的從政生涯鋪路，即使他並非川普最寵愛的孩子。

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