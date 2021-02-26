衛生棉也要認真選！三種熱銷衛生棉全聯限時特價中　選對了！那個來一定沒煩惱！

▲女生們生理期的好用神物就在全聯買得到。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

說到全聯，不少人第一印象就是各種價格實惠的生鮮食品等，但最近也有其他產品引爆熱銷及網友熱烈討論，其中近期熱賣的「好自在液體衛生棉」和「好自在熊抱安睡褲」，眾多女孩只要使用過，紛紛表示被獨特材質的黑洞吸收力和QQ舒適感收服，「吸後又輕又薄很舒服」、「吸收超快，幾乎感覺不到經血存在」、「不濕不悶用過回不去」，還有量大前幾晚必買的熊抱安睡褲，「比內褲還舒服，怎麼翻都不漏」、「是我用過最好用的安睡褲」，自2月26日至3月11日，全聯購買好自在液體衛生棉系列及熊抱安睡褲三件特價298元，女生可以趁此機會入手囤貨。

女生每個月都要和生理期見面一回，認真挑選功能性跟舒適性更強的衛生棉是絕對必要的，尤其台灣的氣候很潮濕，一般的衛生棉吸收後會變厚，常常在那個來時會感覺悶悶不舒服，這時真的需要選擇網友熱議的「黑科技」- 液體衛生棉。好自在液體衛生棉有內建超強黑洞吸收力，能把經血快速吸到底層，以及吸後不變厚的特性，讓女生感受真正的自在乾爽，終於能跟吸收後的厚重感說再見。

▲好自在液體衛生棉擁有黑洞般吸收力，功能性更強，成為不少女生搶購的經期逸品，圖片為好自在液體衛生棉27cm，共有三種尺寸24cm、27cm、34cm供女生選擇。（圖／品牌提供）

女孩的私密處構造容易滋生細菌，特別是在經期時，私密處包覆著厚厚衛生棉，又悶又濕，好自在液體衛生棉也貼心推出隔菌系列，能一吸到底，隔離念珠菌，同時更通過SHA皮膚健康聯盟評估，搭配北美純棉表層呵護健康肌膚。

▲好自在液體衛生棉更推出隔菌版，以特殊吸收原理替女孩解決私密處困擾。（圖／品牌提供）

現代衛生棉除了材質以外，也對衛生棉的「型態」做出根本的改變。很多女生一到生理期就不敢安心睡覺怕外漏，即使換上公分數超長的夜用型衛生棉，量大的瞬間還是會側漏跟後漏。好自在推出的「熊抱安睡褲」，採用W型貼臀設計，貼合身體曲線，達成前側後的全方位防漏效果，女孩總算可以安心整夜熟睡，愛怎麼翻身就怎麼翻身；而且安睡褲材質比內褲更柔軟透氣貼身，穿著一整晚屁屁依然好舒服。

▲好自在推出的「熊抱安睡褲」像內褲般親膚，還有前側後的全方位防漏效果。有M、L兩種尺寸。（圖／品牌提供）

還沒找到心中那款經期神物的女生，不妨試試擁有超強口碑的好自在液體衛生棉、熊抱安睡褲，當你被材質柔軟、功能強大的棉棉和小褲褲日夜溫柔守護，每個月的生理期將不再是一場惡夢。現在只要走進全聯，就能把拯救外漏的救星通通搬回家；囤貨時候到，晚來一步就只能看著空空貨架捶心肝了。

▲生理期的夜晚，許多女孩穿上「熊抱安睡褲」才有安全感。（圖／資料照）

全聯自2月26日至3月11日，好自在熱銷產品【液體衛生棉】、【液體衛生棉隔菌版】、【熊抱安睡褲】連續14天，推出三件298元活動回饋消費者，還沒使用過的女生也可以趁這個機會入手，認真挑選一款衛生棉，讓自己經期的不適感大大降低。

▲全聯福利中心2月26日至3月11日推出好自在熱銷商品優惠活動回饋消費者。（圖／資料照）