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婆媽最愛喝！全聯升級精品咖啡最低12元　蘇慧倫18款限定杯套亮相

▲▼婆媽最愛喝！全聯升級精品咖啡最低12元　蘇慧倫18款限定杯套亮相（圖／記者林育綾攝）

▲全聯升級精品咖啡豆，邀請蘇慧倫（右）代言並推出18款限定杯套。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯自有咖啡品牌「OFF COFFEE」升級100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，2/26~3/25推出嚐鮮價優惠，美式15元，拿鐵25元，愛環保自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到；同時邀請凍齡女神蘇慧倫代言，推出限定杯套共18款，預計3月初登場。

全聯內部數據發現，OFF COFFEE主力客群比全聯整體的來客年齡層高，約有60%是45歲以上族群，7成皆為女性，婆媽們特別喜歡在平日、假日上午8到10點來全聯購物並順便買咖啡，或者是將超市化身自己的咖啡館，很多有懂生活的婆媽，不只買咖啡也買一段悠閒時光。

▲▼婆媽最愛喝！全聯升級精品咖啡最低12元　蘇慧倫18款限定杯套亮相（圖／記者林育綾攝）

▲全聯行銷部協理劉鴻徵提到，全聯顛覆現煮咖啡市場「只有上班族喝咖啡」的印象。（圖／記者林育綾攝）

全聯行銷部協理劉鴻徵分析，超商販售的現煮咖啡主要以人員服務、外帶、講究口感的延伸、品項多及瞄準辦公商圈為主，但全聯顛覆現煮咖啡市場「只有上班族喝咖啡」的印象，特別鎖定40歲以上的家庭主婦族群，深入住宅圈的經營，以自助方式提供簡單的品項，咖啡不僅價格實惠又有座位區可休息，更讓買菜多一點情調。

業者也發現，在早上OFF COFFEE特別受歡迎，比一般商品的銷售佔比高出1倍，期望未來提倡用一杯OFF COFFEE開拓早晨消費時段，讓不用上班的婆媽可提前於早上採購，不僅能買到新鮮充足的好物，還可享受片刻悠閒，同時搶攻生鮮商機。

為了讓OFF COFFEE與消費者拉近距離，全聯特別邀請90年代首席怪潮玉女蘇慧倫擔任代言人，擁有30年音樂路程超過30首經典金曲，寫下大家青春歲月的蘇慧倫，從女孩蛻變成人妻、母親的內心話都在首支OFF COFFEE電視廣告第一次曝光。

蘇慧倫演藝事業的30年時間，從擋泥板女神到凍齡熟女，陪伴許多人走過戀愛、失落、沮喪的時刻，與蘇慧倫共同經歷這些時光的消費者，現在也正從少女步入熟女、甚至家庭主婦的新人生，恰巧是全聯OFF COFFEE瞄準的族群。

▲▼婆媽最愛喝！全聯升級精品咖啡最低12元　蘇慧倫18款限定杯套亮相（圖／記者林育綾攝）

▲全聯認為現在的媽媽們，都會想成為蘇慧倫的形象。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，希望藉由蘇慧倫代言，讓消費者感受滿滿的回憶殺之外，也期望透過同樣身為母親的蘇慧倫，以自身的感受提醒消費者，偶爾卸下很難OFF的身分，留給自己喘息的空間，用一杯咖啡的時間，讓自己做自己。

為了讓咖啡口感提升，除了耗資近4億元特別選用瑞士原裝進口咖啡機，此外咖啡豆自2/26也陸續升級，引進「100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆」，以永續農業、友善環境為訴求，經由保護生態系統的方式耕作，制定詳實的輔導與認證機制，並將部分收益用於保護熱帶雨林的野生動物，打造善的循環。

OFF COFFEE也使用100% CQI(Coffee Quality Institute) 國際咖啡品質學會評鑑80分以上的精品咖啡豆，此套系統是目前世界上最為嚴格的咖啡感官測試系統之一，偏重於生豆檢測、咖啡烘焙、咖啡杯測及感官評價，杯測評比若總分達80分以上即為精品咖啡。

▲▼全聯咖啡3月底開始還可蒐集蘇慧倫歷年專輯杯套。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯咖啡3月底開始還可蒐集蘇慧倫歷年專輯杯套，掃描QR Code還能聽到音樂。（圖／記者林育綾攝）

預計2/26首波針對冰/熱美式升級，選用巴西、哥倫比亞地區的咖啡豆，以日曬、水洗中深烘焙處理，帶有堅果芳香、綿延巧克力風味，尾韻厚實圓潤，售價25元，約比超商便宜7折。後續升級拿鐵，使用哥倫比亞、巴西、尼加拉瓜、瓜地馬拉地區咖啡豆為主，前香是太妃糖、中段則有烤榛果的香甜，整體風味沉著濃郁，厚實均勻，售價35元。

為慶祝OFF COFFEE升級100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，2/26~3/25推出嚐鮮價優惠，美式15元，拿鐵25元，愛環保自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到。同時還有機會獲得蘇慧倫限定杯套共18款，包括特別為OFF COFFEE拍攝的3款全新視覺，展現凍齡美女清新脫俗的「窗倒影款」、依舊保有女孩可人活潑一面的「花店款」以及餘韻猶存的「回眸款」，預計3月初登場。

3月底開始還可蒐集蘇慧倫歷年專輯杯套，收錄包括《追得過一切》、《LEMON TREE》、《鴨子》、《傻瓜》、《戀戀真言》、《生命之花》等膾炙人口的專輯封面製成杯套，掃描QR Code還能聽到音樂，款式依各店現場庫存為主，發完為止。

OFF COFFEE自2016年推出至今，店數已超過880間，銷售業績更成長超過15倍，預計今年可達1000店，目標銷售金額破4億大關。除了到店購買，精打細算族還能透過PXGo!全聯線上購分批取貨。
 

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