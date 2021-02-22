元宵節吃湯圓！台人最愛「TOP3口味」大公開　還有全新吃法一次看

▲通路湯圓熱銷排行出爐。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今年元宵節恰逢228假期，剛好可以全家團圓吃湯圓，而各大通路也公開湯圓熱銷排行榜TOP3，再度由傳統口味芝麻、花生、鮮肉奪下，可以看出絕大部分民眾仍熱愛經典款，不過像是近年討論度超高的草莓煉乳、辻利抹茶湯圓也深受歡迎，不管是新舊口味通通各有擁護者。

▲芝麻、花生、鮮肉傳統湯圓最受歡迎。（資料圖／記者蕭筠攝）

家樂福「元宵週」正式開跑，業者指出去年光是元宵節湯圓就熱銷近40萬包，民眾最愛口味則分別是芝麻、花生及鮮肉，仍以復刻老口味深受歡迎，不過在吃法上可就有許多變化選擇，像是可以炸湯圓，還是裸湯圓裹上花生粉或氣炸湯圓通通都是全新吃法，民眾不妨試試看。

另即日起至3月2日凡購買指定湯圓也享優惠價，再加碼於家樂福量販、超市或線上購物2月24日至26日全館單筆購買湯圓系列滿299元就送20元現金折價券，現金劵使用期限為2月27日至3月12日。

▲全聯也公開湯圓熱銷排行。（圖／業者提供）

除外，全聯也統計2020年元宵節共賣出55萬盒湯圓，熱銷口味前3名同樣是芝麻、花生及鮮肉，佔整體約6成銷量，而去年獨家推出的「大裕食品變色龍彩虹圓」，主打白色湯圓煮完後會立刻變色，成為人氣商品之一，今年則強打紅豆食府的4色湯圓，內容物有紅、綠、白、灰4種顏色湯圓，分別象徵福、祿、喜、財等鴻運，即日起至2月28日指定近20款湯圓也享優惠價。

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