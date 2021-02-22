　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

元宵節吃湯圓！台人最愛「TOP3口味」大公開　還有全新吃法一次看

▲▼桂冠湯圓。（圖／記者蕭筠攝）

▲通路湯圓熱銷排行出爐。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今年元宵節恰逢228假期，剛好可以全家團圓吃湯圓，而各大通路也公開湯圓熱銷排行榜TOP3，再度由傳統口味芝麻、花生、鮮肉奪下，可以看出絕大部分民眾仍熱愛經典款，不過像是近年討論度超高的草莓煉乳、辻利抹茶湯圓也深受歡迎，不管是新舊口味通通各有擁護者。

▲▼桂冠湯圓。（圖／記者蕭筠攝）

▲芝麻、花生、鮮肉傳統湯圓最受歡迎。（資料圖／記者蕭筠攝）

家樂福「元宵週」正式開跑，業者指出去年光是元宵節湯圓就熱銷近40萬包，民眾最愛口味則分別是芝麻、花生及鮮肉，仍以復刻老口味深受歡迎，不過在吃法上可就有許多變化選擇，像是可以炸湯圓，還是裸湯圓裹上花生粉或氣炸湯圓通通都是全新吃法，民眾不妨試試看。

另即日起至3月2日凡購買指定湯圓也享優惠價，再加碼於家樂福量販、超市或線上購物2月24日至26日全館單筆購買湯圓系列滿299元就送20元現金折價券，現金劵使用期限為2月27日至3月12日。

▲▼紅豆食府鴻運四喜湯圓圓潤Q軟的外皮，添加綠茶粉、紅麴、芝麻色彩絢麗，香濃滑潤的內餡另添加堅果多了一層口感，多重內餡讓人一顆接一顆停不下口。（圖／全聯提供）

▲全聯也公開湯圓熱銷排行。（圖／業者提供）

除外，全聯也統計2020年元宵節共賣出55萬盒湯圓，熱銷口味前3名同樣是芝麻、花生及鮮肉，佔整體約6成銷量，而去年獨家推出的「大裕食品變色龍彩虹圓」，主打白色湯圓煮完後會立刻變色，成為人氣商品之一，今年則強打紅豆食府的4色湯圓，內容物有紅、綠、白、灰4種顏色湯圓，分別象徵福、祿、喜、財等鴻運，即日起至2月28日指定近20款湯圓也享優惠價。

【你可能也想看】

►228連假衝了！麥當勞限時3天送「大麥克買1送1券」　全台僅6000張
►菜單上找不到！麥當勞、摩斯「極神秘銅板漢堡」　30元就能吃到
 ►頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看　咖啡廳進駐、吃得到現做焢肉飯

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／含羞草日記副團長遭砍「背中2刀」！警帶回一人
50歲師年薪130萬！嫌「月退6萬太少」不退休　超狂薪資條曝
快訊／強摸女記者逼口交判7年！前立委主任：我這麼王八就抓去關
遭瘋傳離婚江宏傑　福原愛返日「手上婚戒消失」回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

元宵節吃湯圓！台人最愛「TOP3口味」大公開　還有全新吃法一次看

草莓控暴動！全聯We Sweet推出8款甜點、「草莓啤酒」浪漫破表！

快設時間搶起來！咖啡、甜甜圈連續9天只要3元　倩碧小花腮紅最低33元

御茶園20週年　打造頂級現泡台灣茶口感　林志玲與AKIRA首度合體代言　邀請大家來喝台灣茶！

228連假衝了！麥當勞限時3天送「大麥克買1送1券」　全台僅6000張

把握年後關鍵七天！跟著溫妮、關關一起「統一陽光輕盈七日挑戰」　邁向輕盈之路跟同事拉開熱量距離

首創東森幣樂透　讓9萬多人新春「樂透」了！神人抱走406萬獎品

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

吳慷仁「被取叫邵雨薇」啞口無言XDD　許瑋甯.楊謹華.鄭元暢玩心臟病集體崩潰

元宵節吃湯圓！台人最愛「TOP3口味」大公開　還有全新吃法一次看

草莓控暴動！全聯We Sweet推出8款甜點、「草莓啤酒」浪漫破表！

快設時間搶起來！咖啡、甜甜圈連續9天只要3元　倩碧小花腮紅最低33元

御茶園20週年　打造頂級現泡台灣茶口感　林志玲與AKIRA首度合體代言　邀請大家來喝台灣茶！

228連假衝了！麥當勞限時3天送「大麥克買1送1券」　全台僅6000張

把握年後關鍵七天！跟著溫妮、關關一起「統一陽光輕盈七日挑戰」　邁向輕盈之路跟同事拉開熱量距離

首創東森幣樂透　讓9萬多人新春「樂透」了！神人抱走406萬獎品

家人鎖門逼「驅魔」！他與3歲兒慘遭痛毆一夜　活活打死

一周2變天！明起第一波「3地區有雨」　下波冷空氣元宵節降溫

美新冠死亡數破50萬！　超過「2次世界大戰+越戰」陣亡數總和

韓國瑜幕僚轉行外送員　親吐心聲：新手還看不到訂單的距離

快訊／含羞草日記副團長遭砍「背中2刀」！警帶回一人

小學生許願「全新橡皮擦」原因有洋蔥！她淚：你家裡可能好多沒用

夜間行駛台61線...遭7輛重機蛇行超車！台灣百合公義協會602字聲明

玉山銀海外獲利拿下國銀第二　將在北越設新分行！　

為示尊敬先乾3杯　他第一次去女友家就被送醫　網：何苦呢？

雪白羽毛遭墨粉染色！慘淪黑天鵝　每天洗澡30mins仍「洗白失敗」

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

消費熱門新聞

麥當勞限時3天送大麥克買1送1券！

首創東森幣樂透　讓9萬人新春「樂透」了

御茶園20年林志玲AKIRA合體代言

草莓控暴動！全聯8款甜點超粉嫩

4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

咖啡、甜甜圈通通3元　連9天限時開搶

跟著溫妮關關統一陽光七日挑戰

漢堡王連續22天「華堡免費送」！

元宵節吃湯圓！台人最愛口味大公開

美鳳姐不藏私分享「工作神器」

一顆30元！速食店神秘「銅板漢堡」

全聯獨家「變色湯圓」元宵優惠

2/21東森樂透頭獎上看1200萬

更多熱門

相關新聞

草莓控暴動！全聯8款甜點超粉嫩

草莓控暴動！全聯8款甜點超粉嫩

草莓控暴動的季節來了！全聯甜點品牌We Sweet此次推出8款草莓甜點，其中5款為全新品，首推「一塊淡雪乳酪蛋糕」，延續去年網路洗版人氣商品的一塊乳酪蛋糕，升級為淡粉色系，並使用草莓果餡與乳酪製成草莓乳酪慕斯。另外麵包品牌READ BREAD、阪急麵包、吳寶春聯名麵包等，也都在2/19~3/25推出系列商品，還有金色三麥限量「草莓啤酒」浪漫度激增！

台灣限定！LINE元宵節特效　輸入關鍵字療癒放天燈

台灣限定！LINE元宵節特效　輸入關鍵字療癒放天燈

元宵節記得拜財神　9大禁忌一次看

元宵節記得拜財神　9大禁忌一次看

嘉市發放虹彩小牛小提燈

嘉市發放虹彩小牛小提燈

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤

關鍵字：

元宵節湯圓家樂福全聯

讀者迴響

熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

快訊／含羞草日記成員路邊「身中2刀」

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

台中最新森林景觀餐廳Buffet吃到爽

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面