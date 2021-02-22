草莓控暴動！全聯We Sweet推出8款甜點、「草莓啤酒」浪漫破表！

記者林育綾／台北報導

草莓控暴動的季節來了！全聯甜點品牌We Sweet此次推出8款草莓甜點，其中5款為全新品，首推「一塊淡雪乳酪蛋糕」，延續去年網路洗版人氣商品的一塊乳酪蛋糕，升級為淡粉色系，並使用草莓果餡與乳酪製成草莓乳酪慕斯。另外麵包品牌READ BREAD、阪急麵包、吳寶春聯名麵包等，也都在2/19~3/25推出系列商品，還有金色三麥限量「草莓啤酒」浪漫度激增！

▲草莓控暴動！全聯We Sweet推出8款甜點、草莓季麵包，還有吸睛的「草莓啤酒」浪漫破表！（圖／全聯提供，下同）

全聯去年草莓季業績超過5000萬，今年We Sweet草莓季甜點共有8款商品，其中5款為全新品，除了「一塊淡雪乳酪蛋糕」，還有必買的「草莓鮮果布蕾」，可看見一顆顆鮮紅草莓，底層有布丁，襯托新鮮草莓及略帶微酸的莓果醬，佐上爽口的鮮奶油，創造黃金比例組合。

▲「一塊淡雪乳酪蛋糕」延續去年網路洗版人氣商品的一塊乳酪蛋糕，升級為淡粉色系，售價69元。

▲「草莓鮮果布蕾」，可看見一顆顆鮮紅草莓，底層有布丁，售價169元。

「草莓果漾起士塔」則嚴選新鮮草莓，以酥脆塔皮搭配香草卡士達內餡，外酥餡濃多層次口感；「草莓雙餡菠蘿泡芙」以一條龍方式生產，現烤現做並立即冷凍，將香酥表皮、奶油及草莓餡料完美融合。韓國人氣甜點「草莓花漾歐姆蕾」採用台灣安全新鮮草莓，結合優質鮮奶油與新鮮鮮奶製成的戚風蛋糕體，香醇綿密。

▲「草莓果漾起士塔」原價109元。

▲「草莓雙餡菠蘿泡芙」原價75元，2/27-2/28特價69元。

▲韓國人氣甜點「草莓花漾歐姆蕾」售價79元。



而除了新品之外，熱銷商品「草莓卡士達蛋糕」、「日式草莓大福」及「草莓空氣蛋糕」也同步販售，預計此檔草莓季業績可比去年成長一成。

▲草莓卡士達蛋糕售價159元。

▲日式草莓大福 2入55元。

▲草莓空氣蛋糕4入59元。

另外全聯READ BREAD與吳寶春聯名合作的麵包，也在2/26~3/25推出「可可莓莓麵包」，吳寶春師傅以世界冠軍等級的麵包製作技術，搭配在地優質食材，嚴選大湖草莓乾加入水滴可可，攻陷消費者味蕾。而「粉紅莓果吐司」粉色外型加上酸甜脆莓，口感柔軟鬆綿；另有「粉漾菠蘿麵包」，讓經典款的菠蘿麵包商品搖身一變，成為戀愛系粉色外觀，好吃、好看又好拍。

▲▼全聯與吳寶春聯名合作，推出草莓季限量麵包，包括「粉紅莓果吐司」、「可可莓莓麵包」。（圖／全聯提供）

▲全聯與吳寶春聯名合作，推出草莓季「粉漾菠蘿麵包」。（圖／全聯提供）

至於全聯阪急麵包草莓季新品，2/19~3/25也推出4款應景好物，均一價30元，任2件草莓季商品特價55元。其中首推「草莓富士山」使用日本麵粉及進口油脂，與草莓風味餡片搭配製成；「湯種草莓麵包」升級再上市，軟Q草莓風味麵包與香甜草莓風味卡士達內餡，雙重搭配；「草莓閃電泡芙」則嚴選酸甜草莓果醬與鮮奶油，外層沾裹著草莓巧克力，幸福感加倍！還有使用鬆軟丹麥麵包，搭配草莓風味巧克力的「草莓派司」，讓大家感受滿滿的粉紅色泡泡。

▲全聯阪急麵包草莓季新品，首推「草莓富士山」。

▲湯種草莓麵包。

▲草莓閃電泡芙。

同時也引進多款草莓零食、飲品，其中包括金色三麥的「濃情草莓啤酒」加入整粒的草莓，而且外包裝別具心思，將草莓圖案巧妙變成愛心圖案，並印上「你愛草莓」、「我愛草莓」趣味字體，若兩瓶合起來，中間還會出現甜蜜愛心圖案；另「真露草莓燒酒」則受到女性客群喜愛，讓小酌享受放鬆之餘，還多了一份甜蜜氛圍。

▲▼草莓控暴動！全聯We Sweet推出8款甜點、草莓麵包、草莓啤酒，浪漫破表！（圖／全聯提供）

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

萊爾富草莓季

而今年萊爾富便利商店也於全台門市，推出一系列草莓獨家新品，如獨賣的「NISEKO草莓濃心雪糕」，使用北海道原料及天然草莓，內層有清甜草莓流心夾餡；另一支新品「明治超級杯-草莓起司」，冰質綿密細膩，口感香濃滑順，即日起至2月23日前，任選指定冰品享「第2件6折」。

▲▼萊爾富草莓季，推出一系列草莓獨家新品，並引進多款草莓零嘴。（圖／萊爾富提供）

同一期間，萊爾富也引進多項草莓口味的休閒零嘴商品，如「77戀語草莓乳加」、「歐維氏跳跳糖莓果派對代可可脂巧克力」、「滋露草莓QQ球」、「格力高草莓果肉巧克力棒、「滋露草莓巧克力」、「北日本帕奇拉草莓威化餅」、「奧利奧草莓夾心餅乾」等，同享指定商品任選第2件6折優惠。

還有風靡全球的「好時草莓果粒片裝白巧克力」和「好時Kisses夾餡草莓巧克力」，在2月23日前巧克力大賞指定商品享「買一送一」；以及日系的明治Meltykiss草莓夾餡巧克力，將酸酸甜甜的草莓，融入糖果、巧克力與餅乾，打造專屬草莓風味的休閒零嘴饗宴，征服草莓控的心。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來