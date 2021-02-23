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全聯228連假「滿千送千點」　哈根達斯驚喜價、開工咖啡豆買1送1

▲▼全聯門市。（圖／資料照）

▲全聯228連假結合線上線下，推出優惠。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

為迎接228連假，全聯福利中心集結線上線下祭出優惠，除了哈根達斯將在2/24至3/1推出「驚喜優惠價」，「PXGo!全聯線上購」也推出消費「滿1千元，贈1千點」，小時達也有爆殺商品好康；而連假過後的開工，全台門市也推出伯朗精品系列咖啡豆任選買1送1。

搶攻連假3天商機，全聯PXGo!自2/27至3/1推出「連假小確幸」優惠活動，期間除了有超過40支爆殺商品外，消費者單日累計消費每滿1000元以上，並使用PX Pay支付，還可獲得1000福利點數，等於10%回饋。而點數回饋可累贈，例如全館商品滿2000元送2000點，惟單卡/單日贈點上限為3萬福利點數。

而「小時達」服務自上線以來深受消費者的喜愛，即日起不僅推出單筆消費滿399元即可享免運費，也在228連假期間（2/26～3/4）祭出期間限定加碼活動，水果、魚肉、食用雜貨等超過10項商品超低價優惠，最低下殺7折起，如台南學甲無刺虱目魚肚只要59元（原價85元），數量有限。

▲▼全聯自2月24日至3月1日於全台共870家有哈根達斯冰箱的門市，特別推出限時6天驚喜優惠價（圖／業者提供）

▲全聯自2月24日至3月1日於全台共870家有哈根達斯冰箱的門市，特別推出限時6天驚喜優惠價（圖／業者提供）

全聯在全台共870家有哈根達斯冰箱的門市，將在2/24至3/1期間，推出哈根達斯限時6天優惠，購買指定品項單件會有「驚喜優惠價」，口味包含草莓、花生醬、抹茶、香草、淇淋巧酥、哈密瓜、芒果、巧克力、檸檬柑橘、覆盆子雪酪、巧克力布朗尼特調等。至於「驚喜優惠價」到底多驚喜？將在明（24）日揭曉。

而面對連假過後的開工日到來，全聯門市也推出了伯朗精品系列咖啡豆「買1送1」優惠，包含使用100%雨林聯盟認證農場咖啡豆的巴西喜拉朵、在地烘焙的衣索比亞、印尼弗洛勒斯，還有期間限定的瓜地馬拉湖濱莊園等，總共4款商品自2/26～3/11期間，福利卡友憑卡扣10點，都可享單袋特價317元、任選買1送1好康。

此外今年元宵節恰逢228假期，家樂福「元宵週」正式開跑，業者指出去年光是元宵節湯圓就熱銷近40萬包，民眾最愛口味則分別是芝麻、花生及鮮肉，仍以復刻老口味深受歡迎，不過在吃法上可就有許多變化選擇，像是可以炸湯圓，還是裸湯圓裹上花生粉或氣炸湯圓通通都是全新吃法，民眾不妨試試看。

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