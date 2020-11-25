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美式賣場黑購節第三天　黑五限定品項再現　網：「終於等到液體衛生棉」

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好自在 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲知名美式賣場黑五再臨，第三天吸引不少人潮搶購優惠品項(左圖／資料照，右圖／民眾提供。)

消費中心／綜合報導

年末迎來黑色星期五購物節（Black Friday），採會員制的知名美式賣場黑五期間每日推出破盤優惠品項，年度盛事備受網友矚目，往年黑五消費者多半都趁此時入手高單價家電，今年黑五第三天，直擊現場發現賣場裡推著生活用品類的推車更是滿場跑。本日賣場內會員們手刀搶購的重點項目為：

女性會員們激推的好自在量多日用液體衛生棉27公分32片裝，原價319折110黑五優惠價209（每卡限定一組）。好自在日用液體衛生棉24公分36片裝，原價349折110黑五優惠價239（每卡限定一組）。
被網友譽為除臭神器的風倍清織物除菌消臭噴霧1+2組合包，原價459折100黑五優惠價359（無限制購買數量）。
想入手高品質電視不能錯過SAMSUNG 58” 4K SMART TV，原價23699折4001黑五優惠價19698（每卡限定一組）。
從前一天就在社團內紛起討論熱度的STAUB鑄鐵炒鍋30公分含玻璃蓋，原價5699折1800黑五優惠價3899（每卡限定一組）。
男士們必備吉列鋒護刮鬍刀大包裝黑五超值組，原價729折180黑五優惠價549（無限制購買數量）。

好自在 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲▼直擊現場發現賣場裡推著生活用品類的推車更是滿場跑。(圖／民眾提供。)

好自在 。（圖／網友提供請勿翻攝）

好自在液體衛生棉是連續3年上榜的黑五購物節熱銷品項，去年黑五就有消費者掃了整車液體衛生棉引起話題，今年不只賣場內貨架補好補滿，更見社團內網友PO文分享自己買了液體衛生棉和一試成主顧，引起許多愛用者狂刷留言「好用+1，用過以後就回不去」、「很好用不會悶」，好自在液體衛生棉是許多女性心目中「最會吸的衛生棉」，是因為衛生棉上有特殊的「黑洞吸收孔」不僅可以快速吸收到底層，維持乾爽，且特殊的液體材質不管怎麼吸都只有0.3公分薄，完全不會有吸收後的厚重感，吸引網友排隊補貨。


好自在 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲社團內網友PO文分享自己買了液體衛生棉和一試成主顧，引起許多愛用者狂刷留言。(圖／擷取自好市多商品經驗老實說FB。)

今年黑五購物節SAMSUNG SMART TV及STAUB鑄鐵炒鍋貨架前人潮也絡繹不絕。還有「懶人神器」之稱、主打成分天然玉米由來、一噴清新的「風倍清織物消臭除菌噴霧」，輕鬆一噴就能做到真正消臭和安心除菌的效果，尤其轉入秋冬，難洗布織品更多，沾上火鍋味的大衣圍巾、過年前懶得洗的窗簾、沾上家中毛還味道的沙發、寢具，或是天天都要戴的安全帽、孩子床上的絨毛玩偶等等，都只要噴一噴就能消臭清新又除菌。口碑超好評的風倍清除臭噴噴去年底在賣場甫上架就引起搶購熱潮，已購入的網友們更是不斷在社團內分享好評，大讚清新消臭效果，今年首次加入黑五優惠！黑五期間優惠價359元，買了同樣在今天有黑五優惠價的雙人舒適毯再一起把風倍清帶回家，清潔打掃再也不是難事。
好自在 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲▼今年黑五購物節STAUB鑄鐵炒鍋貨架前人潮也絡繹不絕。還有「懶人神器」之稱、主打成分天然玉米由來、一噴清新的「風倍清織物消臭除菌噴霧」。(圖／民眾提供。)

好自在 。（圖／網友提供請勿翻攝）

黑五第三天直擊中和賣場，發現本次推出黑五優惠價的吉列鋒護刮鬍刀組，早上10點30前已銷售一空。刮鬍子最怕刮不乾淨又不舒服，吉列最頂級的鋒護刮鬍刀除了廣受讚嘆刮得超乾淨之外，刀片前後都有潤滑條提供雙重保護，讓你擁有最乾淨潤滑的刮鬍體驗。行家都懂趁一年一度的黑五入手好市多限定包裝，549元即擁有1刀架＋7刀頭，破天荒不限購買組數，超澎湃的組合讓賣場裡的型男幾乎人手一盒。

好自在 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲超澎湃的吉列鋒護刮鬍刀組合讓賣場裡的型男幾乎人手一盒。(圖／民眾提供。)

讓消費者瘋狂的黑五邁入第三日，「請假也划算」的優惠讓人買到停不下來，今年還沒參戰的人快把握機會前往賣場。

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