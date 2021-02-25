自帶福氣「4大面相」曝光！　超長一生很幸運又旺夫

▲面相學。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者邱茀濱／綜合報導

觀看面部特徵的方式來論命的民間學問俗稱看「面相」。大陸微信公眾號「知命命理」昨（24）日就整理出，命中自帶福氣的四大面相，一輩子順順利利。

以下列出自帶福氣的四大面相：

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1.耳垂厚大：耳朵垂珠厚實的人，為人相當寬厚，所有的人生階段運勢都不錯，不僅有福蔭還有好人緣，此類人極度有福氣，晚年夫妻恩愛、白頭偕老、子女賢孝。

2.下巴有肉：面相學中認為，下巴越豐滿的女人福氣才越深厚。因此若女人下巴圓潤有肉，有種隨和的富態，她們往往都很善解人意，而且更有「幫夫運」，在結婚後對丈夫的事業有一定的幫助，所以婚姻生活也會幸福美滿，是有福氣的象徵。

3.鼻子高挺：面相學認為，鼻子高挺且飽滿的人，生活中往往能夠掌握權勢，這類人非常的自信、幹練，一旦確定目標就會全力以赴、做到最好，所以生活中非常受他人信賴。而若女性鼻子高挺，通常擁有不錯的運氣，能力也很強，努力過後也容易成功。

4.人中清晰：人中位於鼻中隔下部，上唇線中間的上部，一條清晰的窄溝。面相學認為，人中清晰且鼻脣溝又深又長的女性很有福氣，生育能力往往也很強。另外，人中也被認為是「壽命」的代名詞，古人認為人中清晰且深又長的人，往往都能夠長壽。

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