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「5種人」2021注定發大財！受財神關愛...爽賺一整年

▲省錢,存錢,數錢。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲2021年5種「星座+生肖」組合擁有超強財運，不用再這樣一個銅板、一個銅板的數錢了。（示意圖／達志影像）

實習記者陳妙津／綜合報導

新的一年來臨了，不少人都相當關注未來一整年的運勢，專研命理運勢的「花間雨屋」即點名5個「星座+生肖」組合，在2021年注定財運滾滾來，不用為錢煩惱，尤其是前兩名擁有正財運與偏財運，很適合買張彩券試試手氣，說不定能獲得一筆意外之財。

TOP5：屬猴的雙魚座

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2021年是屬猴雙魚小有收穫的一年，財富運勢穩中有升，只要自己能夠積極把握各種機會，雖然其中辛苦難免，但卻會有很不錯的收穫。秋季財運達到高峰，但立冬後則要有所收斂，各種投資都要謹慎，適合平穩進財，主要進賬時期集中在下半年，尤其是9月及11月，順利的事業運也能在這個時候幫屬猴雙魚們獲得財富。

不過今年不適合與人合作求財，否則會有糾紛，弄不好還會因此破財。上半年木星入田宅宮，屬猴雙魚們可能在裝修、搬遷方面花費較多，好在下半年的屬猴雙魚會把上半年所有的支出都填補回來。

中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲屬猴雙魚的朋友在秋季財運將達到高峰，荷包滿滿滿。（圖／www.pakutaso.com）

TOP4：屬狗的獅子座

財運很不錯，正財、偏財都有利可圖，關鍵看自己如何把握。如果一步步踏實工作，平穩賺錢，到年底時可積累不少財富，但假如過貪過急，想要快速致富，不但賺不到錢，還容易讓自己陷入困境。不過，屬狗獅子要注意的上半年心態較急躁，財務上會有些挫折，下半年要定下心來，放緩步調，多聽聽長輩的意見，會有頗多收穫。

今年創業者業績會急速攀升，盈利激增，但別被沖昏頭腦，擴展不宜過急，全年業績保持穩定才是最終的勝利。而上班族只要循序漸進，按部就班，年底就有晉升之機，但不宜操之過急，否則將錯失良機。

TOP3：屬龍的巨蟹座

屬龍巨蟹們2021年正財運旺盛，主要體現在事業上，簽下重要客戶、大筆訂單的機會相當多，如能辛苦付出，可以說是賺得盆滿缽滿，想要獨立發展事業也算一個好的創業機會，是屬龍巨蟹平穩上升的一年。此外，今年的偏財運很好，可適當做一些投資理財，但不可過於貪心，否則反倒會招致破財。

部分屬龍巨蟹們會在另一半身上有較大開支，但為了愛情破點財完全可以算作另一種投資的。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲屬龍巨蟹座的朋友，今年的偏財運很好，可適當做一些投資理財。（圖／pixabay）

TOP2：屬虎的射手座

屬虎射手今年不僅賺錢的機會很多，而且幹勁也十足，到手的機會都能很好的把握，相應的獲利也很豐厚，而且還會有意外之財不請自來，雖然不是一筆大橫財，但總比平常多，尤其是收入不穩的投資或從商人士，此現象更為明顯，年初積極籌備的計劃，到年底大多會得到實現。

建議屬虎射手時刻調整心態，始終保持一顆平常心，做好本職工作以求加薪升職，這樣才能讓好運勢一直持續下去。

TOP1：屬牛的處女座

2021年屬牛處女們在事業上會有不錯的發展，因為屬牛處女有升職的機會，然而升職帶來的就會是高額的獎金，同時，屬牛處女還會有很多好的福利可以享受，建議屬牛處女可以進行一點投資或者買買彩票，或許還有更多的收益，整體財運雖有起伏但還不錯，尤其是「灰色收入」部分，還蠻可觀。

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲屬牛處女座的人，2021年在工作上有升職的機會。（圖／翻攝PAKUTASO）

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關鍵字：

花間雨屋財運星座生肖命理

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