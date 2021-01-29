別鐵齒！「4種夢」是大禍將至預兆　夢到「它」可能出車禍

▲有4種夢是危險來臨前的預兆，要小心注意。（圖／免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

心理學家佛洛伊德曾說「夢境是通往潛意識的道路」，指夢中的事物往往體現做夢者的情緒和經歷，被命理學視為未來的預告，因此有所謂的「解夢」。運勢命理網站「生肖運勢天天看」就分析指出，有4種夢境是危險即將來臨的徵兆，值得注意的是，夢到喝喜酒、相親等喜事，其實是在警示厄運將至。

1.夢見塵土

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象徵失去或是掩埋一段情感，一段往事，體現了你內心的失落、無盡的傷感，無可奈何的遺忘等情緒，通常和你生活經歷裡的得失有關，可能代表將失去某個生命裡重要的人，也可能是某種情感、某個珍貴物品。如果夢見自己在打掃塵土，意味著名聲掃地；若夢到在塵土裡打滾，則代表有破財危機。

2.夢見喝喜酒

夢見喝喜酒並不是好夢，其實是厄運即將來臨的預兆，可能代表著近期有與家人有關的壞消息。此外，這也代表著你最近運勢不佳，可能會遇到意外事件打擾，屬不祥之兆，如果近期打算外出遊玩，你可能會在半途遇到很多禍事，建議多多注意。

▲夢到喝喜酒代表未來可能會收到家人的壞消息。（圖／取自免費圖庫Pexels）



3.夢見相親

如果你已有戀人或者已經結婚了，還夢到和別人相親，說明你想脫離這份感情。在現實生活中，可能會陷入三角關係，需要冷靜對待。男性夢見相親的話，代表最近對感情不夠用心，另一半遭受冷落，建議要和對方溝通，不要總是漠不關心伴侶。

4.夢見被追殺

夢見被任何人、事、物追殺，說明你在現實生活中受到相當大的壓力，內心很糾結，因此不敢面對現實，產生消極逃避的心理反應在夢裡，也可能是最近的人際關係出現了問題，如果追殺你的是熟人，暗示那個人最近可能與你不和，發生爭吵，或者是有人可能會與你爭奪某樣東西。

▲夢見被追殺代表想逃離現實中的壓力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）