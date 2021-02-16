牛遇劫財、鼠壓力倍增！2021年職場財運「TOP3生肖」挑戰在後頭

▲屬牛者今年最好的職場策略是增加觸角、展開學習，經濟方面則務必要謹慎理財。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者謝承恩／台北報導

疫情對經濟的衝擊還沒消退，想轉職的民眾還得張大眼注意！易經財經專家陶文指出，2021年是辛丑年，並不是算很好的流年，天干是「辛」屬金、 地支是「丑」屬土，正值「太歲入墓」，代表太歲的氣場被包覆起來，整體保守、充滿限制、動彈不得，其中有3生肖務必謹慎小心。

2020年受到疫情的襲擊，產業經濟跌宕不安，想要在新的一年重新打理職場藍圖，更需要一步一腳印，謹慎行事！易經財經專家陶文說，2021年牛年屬「辛丑年」，整體社會氛圍偏向保守，想賺大錢必須要創新、為人所不敢為，但同時也要特別注意謹慎理財，其中屬牛、屬鼠、屬馬的人，在事業上也要多加留心。

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財運注意1：屬牛

2021年屬牛年，牛屬土、太歲星也屬土，「土土重疊」很可能今年有「坐困愁城」的感覺。屬牛的人，今年最好的職場策略是增加觸角、展開學習，包括跟朋友聊天、看書、聽廣播，聚焦自我成長，確保自己不要被替代，提升專業領域，可以創造斜槓的機會，另外財運方面，今年的劫財星力量很強，務必謹慎理財。

▲屬鼠面臨轉職想法或事業變動，不一定要找大公司，反而可以從小而美的公司開始做起。（圖／取自免費圖庫negativespace）

財運注意2：屬鼠

屬鼠的人今年跟太歲是六和狀態，過去經驗都能發揮好運氣！但今年的六合局勢，對老鼠來說，是很大的壓力來源，2021年要注意健康問題，不要太累，要常休息。工作策略最好採取團隊合作模式，不要選擇單打獨鬥， 如果沒團隊，就要先做整體規劃、按部就班的照計畫執行，比較不容易出差錯。

至於有轉職想法或事業變動的人，不一定要找大公司，反而可以從小而美的公司開始做起，而家庭和諧也很重要，如果能夠把居家環境整理好，整個磁場會形成良好的循環。今年雖然會有壓力出現，但只要顧好這幾點，過程最終都會成為成長的動力。

財運注意3：屬馬

屬馬的朋友，在2021年的處境叫作「歲害」，也就是太歲的磁場會防礙自己想做的計畫，所以這一年最關鍵的態度，就是「毅力跟堅持」，當把方向定好之後，剩下的就是堅持去執行，並且隨時停下腳步檢視自己做的事情，不然很容易事倍功半，甚至最大危機還可能功虧一簣，建議步步為營、不要太大膽去做，而是要多注意腳下每一步，注意事件的整體性、跟團隊學習很重要，同時也能學習如何領導團隊。