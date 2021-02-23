屏東農會代表選舉爆賄選　查扣4千元！檢聲押樁腳　候選人5萬交保

▲屏東地檢署外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣農會代表選舉結束，屏東地檢署接獲某農會陳姓代表候選人涉嫌以現金賄選，22日指揮屏東縣調查站人員及內埔警方對他的住處執行搜索，傳訊蘇姓樁腳、選民共11人到案，訊後諭令陳5萬元交保，蘇姓樁腳有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，續續擴大追查。

屏東地檢署於日前接獲檢舉情資，指屏東縣某鄉農會會員代表陳姓候選人涉嫌現金賄選案，檢察長旋指派檢察官楊士逸成立專案小組，指揮屏東縣調查站偵辦。

經詳實蒐證後，承辦檢察官2月22日指揮屏東縣調查站及屏東縣政府警察局內埔分局，對該陳姓候選人住處執行搜索，並傳喚他的蘇姓樁腳蘇、選民及相關人員共11人到案釐清案情，選民共計繳回賄款並查扣新台幣4000元。

案經承辦檢察官訊畢後，認被告即候選人陳OO之樁腳蘇OO涉嫌向選區有投票權人交付現金，涉嫌違反農會法第47條之1第1項第2款對有選舉權人交付財物罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，另候選人陳OO交保5萬元，持續擴大追查偵辦。

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