　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

焦糖、陳菊成防疫豬隊友　黃子哲PO「他們」高鐵巧遇「正確示範」

▲▼焦糖哥哥在高鐵站巧遇花媽，但卻被發現未戴口罩，國民黨文傳會副主委黃子哲酸他，早已預測自己是防疫豬隊友。（圖／翻攝黃子哲臉書）

▲焦糖哥哥陳嘉行去年3月在臉書轉發衛福部文宣「Covidiot」，如今自己卻被抓包在高鐵站內未戴口罩，遭國民黨文傳會副主委黃子哲酸，早已預測自己是防疫豬隊友。（圖／翻攝黃子哲臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

藝人焦糖哥哥陳嘉行與監察院長陳菊在高鐵車站內巧遇，還開心地合影留念，但卻被發現兩人違反防疫規範「未戴口罩」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲批評焦糖哥哥也做了最壞示範，並指出台南市長黃偉哲也同樣在高鐵站內巧遇美國在台協會處長酈英傑，但兩人社交行為卻是正確示範。

焦糖哥哥23日在臉書PO文表示在高雄跟陳菊巧遇，當時他正在座位上吃冰、看lol，結果忽然聽到有人呼喚，抬頭一看發現是陳菊，雙方彼此寒暄了一番，一起合照讓他直呼「高雄這麼大，我們也能巧遇，實在太有緣分了」。

對此，黃子哲研判照片兩人所在位置應該是在高雄的左營高鐵站內，依規定是必須戴上口罩，但兩人卻脫下口罩拍照，恐已違反「傳染病防治法」，也做了最壞的示範，而且自自去年12月1日起，連進入車站大廳、售票處等非付費區時，也都需配戴口罩，但照片中花媽手上還拿著口罩，推測應該是為了拍照才臨時脫下。

黃子哲表示，陳菊是地位崇榮的監察院長，還握有彈劾違失官員的生殺大權，本應以身作則更加守法；而陳嘉行能錄取中山大學社會學碩士班，正是因為該所量身「特創」的「熱心公共事務，臉書追蹤人數達10萬以上，深具社會影響力者」入學資格。而今陳在高鐵站內違法不戴口罩，不僅枉費了中山大學的栽培，反而深具社會破壞力。

諷刺的是，黃子哲更指出，陳嘉行去年3月還曾轉PO衛福部文宣新創英「Covidiot」指的是「防疫的豬隊友」之意，如今剛好自己與陳菊一起適用，不過複數要加s倒是，他暗酸焦糖哥哥「能在近一年前就精準預測，也算是先知。」

此外，黃子哲也找到台南市長黃偉哲日前在高鐵台南站巧遇AIT處長酈英傑，照片上兩人都戴緊口罩，還以手臂互碰取代握手，便是正確示範。

黃子哲批評，陳嘉行不當藝人後，屢屢在網路上為綠營喉舌與發聲，儼然成為大砲型的側翼，遇到花媽自己人，難免一時情緒激動，興奮難耐，甚至脫下口罩拍照，這或許也是一時不察的無心之過。但防疫當前，作為公眾人物不得不慎呀！

▼國民黨文傳會副主委黃子哲PO出黃偉哲與酈英傑在高鐵站巧遇，示範正確的打招呼方式。（圖／翻攝黃子哲臉書）

▲▼焦糖哥哥在高鐵站巧遇花媽，但卻被發現未戴口罩，國民黨文傳會副主委黃子哲酸他，早已預測自己是防疫豬隊友。（圖／翻攝黃子哲臉書）

▼焦糖哥哥與監察院長陳菊在高鐵站巧遇，但卻被抓包兩人違反防疫規範，都沒有戴口罩。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）

▲▼焦糖哥哥與監察院長陳菊在高鐵站巧遇，但卻被抓包兩人違反防疫規範，都沒有戴口罩。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）

ET快訊
3劈妹偷吃回家　陪綠帽男友洗澡…驚見「胸被吸」2字神騙過
快訊／北市文山區驚傳火警　惡火急竄「連棟平房」
苗栗車禍1家3口「父子亡」19歲母獨活　警初判：酒駕逆向超車
鴻海宣布結盟Fisker「產電動車」　時間點出爐
鳳梨私信爆炸！大媽迷上「有女友？」　他哀號崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院拍板節能家電好康延長　買冰箱、除濕機最高享3000元補助

處女座「最不想交往」排第三！　盧秀燕號召平反：追求完美有錯？

焦糖、陳菊成防疫豬隊友　黃子哲PO「他們」高鐵巧遇「正確示範」

江啟臣合體柯文哲！馬英九稱「正確方向」　連勝文：黨內要先有共識

美駐聯合國大使承諾助台抗中　外交部：反映美對台支持立場

何志偉向蔡英文拋紓困4.0　黨內人士批假議題：不要搞不清楚狀況

抓到了！焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

林俊憲：韓國瑜最適合國民黨主席　幾點上班都沒有人在意

國台辦指九二共識是東風雨露　陸委會重申矮化台灣

王婉諭：跟國民黨談居住正義　根本請鬼抓藥單！

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

行政院拍板節能家電好康延長　買冰箱、除濕機最高享3000元補助

處女座「最不想交往」排第三！　盧秀燕號召平反：追求完美有錯？

焦糖、陳菊成防疫豬隊友　黃子哲PO「他們」高鐵巧遇「正確示範」

江啟臣合體柯文哲！馬英九稱「正確方向」　連勝文：黨內要先有共識

美駐聯合國大使承諾助台抗中　外交部：反映美對台支持立場

何志偉向蔡英文拋紓困4.0　黨內人士批假議題：不要搞不清楚狀況

抓到了！焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

林俊憲：韓國瑜最適合國民黨主席　幾點上班都沒有人在意

國台辦指九二共識是東風雨露　陸委會重申矮化台灣

王婉諭：跟國民黨談居住正義　根本請鬼抓藥單！

併日盛金獲准　富邦金：將持續公開收購至3月23日

他錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪：待不了1年就會包包回來

台南警方2年換4局長「軍心動搖」　基層警自嘲：任命權在黑幫手上

行政院拍板節能家電好康延長　買冰箱、除濕機最高享3000元補助

財政部調高「出售舊制房屋所得標準」　南屯、新市調幅5%最大！

節能電器獎勵延長至2023年　買電冰箱最高享3000元補助！

Jennie男友條件開超滿！喜歡性感的男人　GD曾說過理想型是43歲的她

柳演錫《RM》不給說明被拱跳探戈！遭李光洙噓聲阻擋：就直接跳吧

南韓生育率0.84！創全球最低紀錄　「地獄朝鮮」人口死亡交叉了

前妻向親友借錢幫助「角頭老公」　竟反遭神明桌前綑綁侵犯

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

陳時中「疫苗搞雙標」！媒體人怒嗆：滾下台

「韓先生來敲門」首集破20萬點閱！

焦糖哥哥選台北市議員　未來選區曝光

李敖兒：只有民進黨蠻橫才治得了共產黨流氓

林智堅轉戰桃園？鄭照新模擬「2路徑」

代課老師薪水遭「留停老師」佔便宜　范雲籲教育部修法根除陋習

何志偉拋「紓困4.0」　蔡英文不悅：不適合在黨討論

方仰寧向黑道宣戰　黃國昌：胡志強宣戰20次了

獨／趙少康夜會國民黨青年軍　韓國瑜是草根藍「我跟他不像」

陳亭妃轟馬英九：跪中國跪到膝蓋破皮

江喊「光復北台灣」　柯愣4秒

年輕人面臨高房價3大問題　近6成認為台灣未來更辛苦

更多熱門

相關新聞

焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

藝人焦糖哥哥23日在臉書開心PO文，與監察院長陳菊在高鐵站內巧遇合影留念。不過，有眼尖的網友卻發現，焦糖哥哥並沒有佩戴口罩，而陳菊則是把口罩拿在手上，似乎違反防疫規範；對此，國民黨發言人洪于茜在臉書狠酸「防疫破口」，更點名衛福部長陳時中應該不敢開罰吧。

焦糖哥哥爆「轉手餐廳」選議員！認：有人詢問

焦糖哥哥爆「轉手餐廳」選議員！認：有人詢問

基進黨批韓護邁　黃子哲：雙標害陳柏惟被罷

基進黨批韓護邁　黃子哲：雙標害陳柏惟被罷

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

盤點20大「混戰立委」　漏網鏡頭一次看

盤點20大「混戰立委」　漏網鏡頭一次看

關鍵字：

黃子哲焦糖哥哥陳菊

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

即／苗栗一家3口車禍！爸爸、1歲兒宣告不治

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面