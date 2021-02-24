焦糖、陳菊成防疫豬隊友　黃子哲PO「他們」高鐵巧遇「正確示範」

▲焦糖哥哥陳嘉行去年3月在臉書轉發衛福部文宣「Covidiot」，如今自己卻被抓包在高鐵站內未戴口罩，遭國民黨文傳會副主委黃子哲酸，早已預測自己是防疫豬隊友。（圖／翻攝黃子哲臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

藝人焦糖哥哥陳嘉行與監察院長陳菊在高鐵車站內巧遇，還開心地合影留念，但卻被發現兩人違反防疫規範「未戴口罩」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲批評焦糖哥哥也做了最壞示範，並指出台南市長黃偉哲也同樣在高鐵站內巧遇美國在台協會處長酈英傑，但兩人社交行為卻是正確示範。

焦糖哥哥23日在臉書PO文表示在高雄跟陳菊巧遇，當時他正在座位上吃冰、看lol，結果忽然聽到有人呼喚，抬頭一看發現是陳菊，雙方彼此寒暄了一番，一起合照讓他直呼「高雄這麼大，我們也能巧遇，實在太有緣分了」。

對此，黃子哲研判照片兩人所在位置應該是在高雄的左營高鐵站內，依規定是必須戴上口罩，但兩人卻脫下口罩拍照，恐已違反「傳染病防治法」，也做了最壞的示範，而且自自去年12月1日起，連進入車站大廳、售票處等非付費區時，也都需配戴口罩，但照片中花媽手上還拿著口罩，推測應該是為了拍照才臨時脫下。

黃子哲表示，陳菊是地位崇榮的監察院長，還握有彈劾違失官員的生殺大權，本應以身作則更加守法；而陳嘉行能錄取中山大學社會學碩士班，正是因為該所量身「特創」的「熱心公共事務，臉書追蹤人數達10萬以上，深具社會影響力者」入學資格。而今陳在高鐵站內違法不戴口罩，不僅枉費了中山大學的栽培，反而深具社會破壞力。

諷刺的是，黃子哲更指出，陳嘉行去年3月還曾轉PO衛福部文宣新創英「Covidiot」指的是「防疫的豬隊友」之意，如今剛好自己與陳菊一起適用，不過複數要加s倒是，他暗酸焦糖哥哥「能在近一年前就精準預測，也算是先知。」

此外，黃子哲也找到台南市長黃偉哲日前在高鐵台南站巧遇AIT處長酈英傑，照片上兩人都戴緊口罩，還以手臂互碰取代握手，便是正確示範。

黃子哲批評，陳嘉行不當藝人後，屢屢在網路上為綠營喉舌與發聲，儼然成為大砲型的側翼，遇到花媽自己人，難免一時情緒激動，興奮難耐，甚至脫下口罩拍照，這或許也是一時不察的無心之過。但防疫當前，作為公眾人物不得不慎呀！

▼國民黨文傳會副主委黃子哲PO出黃偉哲與酈英傑在高鐵站巧遇，示範正確的打招呼方式。（圖／翻攝黃子哲臉書）



▼焦糖哥哥與監察院長陳菊在高鐵站巧遇，但卻被抓包兩人違反防疫規範，都沒有戴口罩。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）

